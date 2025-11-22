政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕

行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要比藍白版本更大」，以此為籌碼，讓在野黨立委也無法輕言反對；黨政人士指出，該方針目前有收到一定成效，下周一行政立法會報將再與綠委討論未來攻防方向。

一位民進黨立委透露，各界敦促行政院早日提出財劃法版本，已有一段時間，之前遲遲無法定案，原因在於該議題由行政院副院長鄭麗君主責，內部溝通力求做到相當周延。財政部先是邀集地方政府開會討論水平分配的指標、權重等公式，民進黨立委們則疾呼，中央要釋出多少財源的垂直分配才是重點，修法要有說服力，就算釋出財源低於現行版本，論述上也要言之成理。

最終結果，政院版本雖然統籌款規模僅8213億元，低於現行版本8874億元，但把統籌款、一般性補助和計畫型補助合計來看，政院版反而略高於現行版的1.16兆元，中央要展現誠意，讓在野黨也不容易一口回絕。

該綠委說，政院版財劃法雖然第一時間仍被在野黨打回票，但評估仍有以此版本為基礎的闖關空間。具體例證是，立法院長韓國瑜昨天召集了一場針對政院版財劃法的私下朝野協商，國民黨由立委賴士葆、林思銘與會，兩人在會中對政院版財劃法其實大方向是肯定的，並要求財政部再給出各縣市所能分配的數字，政院也答應下周提供；連韓國瑜對院版財劃法也有善意回應，表達願扮演朝野溝通角色。

民進黨人士表示，雖然在21日立法院院會，藍白仍強行通過財劃法調整公式的補破網條文，但並不影響政院版本財劃法在立院闖關，從藍白反彈力道相對克制看來，財劃法爭議已看見一道曙光，期盼相關爭議能量早落幕。

