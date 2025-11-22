政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕
行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要比藍白版本更大」，以此為籌碼，讓在野黨立委也無法輕言反對；黨政人士指出，該方針目前有收到一定成效，下周一行政立法會報將再與綠委討論未來攻防方向。
一位民進黨立委透露，各界敦促行政院早日提出財劃法版本，已有一段時間，之前遲遲無法定案，原因在於該議題由行政院副院長鄭麗君主責，內部溝通力求做到相當周延。財政部先是邀集地方政府開會討論水平分配的指標、權重等公式，民進黨立委們則疾呼，中央要釋出多少財源的垂直分配才是重點，修法要有說服力，就算釋出財源低於現行版本，論述上也要言之成理。
最終結果，政院版本雖然統籌款規模僅8213億元，低於現行版本8874億元，但把統籌款、一般性補助和計畫型補助合計來看，政院版反而略高於現行版的1.16兆元，中央要展現誠意，讓在野黨也不容易一口回絕。
該綠委說，政院版財劃法雖然第一時間仍被在野黨打回票，但評估仍有以此版本為基礎的闖關空間。具體例證是，立法院長韓國瑜昨天召集了一場針對政院版財劃法的私下朝野協商，國民黨由立委賴士葆、林思銘與會，兩人在會中對政院版財劃法其實大方向是肯定的，並要求財政部再給出各縣市所能分配的數字，政院也答應下周提供；連韓國瑜對院版財劃法也有善意回應，表達願扮演朝野溝通角色。
民進黨人士表示，雖然在21日立法院院會，藍白仍強行通過財劃法調整公式的補破網條文，但並不影響政院版本財劃法在立院闖關，從藍白反彈力道相對克制看來，財劃法爭議已看見一道曙光，期盼相關爭議能量早落幕。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，引人關注。台北市長副市長李四...聯合新聞網 ・ 7 小時前
政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣
在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。聯合新聞網 ・ 7 小時前
藍提案長照扣除額加碼到24萬 年底前拚三讀
為減輕長照家庭經濟負擔，立法院財政委員會今年八月初審通過「所得稅法」修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年十二萬元提高...聯合新聞網 ・ 7 小時前
期待降息不明朗 道瓊下跌386點 那指跌486點
(台北訊)華爾街持續劇烈震盪，美國股市今天回吐早盤的強勁漲幅最終收跌，顯示市場在經歷數週疑慮和不穩定波動後，依然保持謹慎不安。道瓊工業指數下跌386.51點或0.84%，收45752.26點。標普50...自立晚報 ・ 1 天前
選新北市長？李四川：不排斥承擔
立法院前天三讀通過地方制度法修正案，直轄市一律設副市長三人，加上新壽與市府解約，輝達確定落定北士科，藍營認為北市副市長李...聯合新聞網 ・ 7 小時前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。民視 ・ 7 小時前
新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾
行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。聯合新聞網 ・ 7 小時前
高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論
日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權...聯合新聞網 ・ 7 小時前
羽球》台灣雙雄同樣命運！ 林俊易不敵日將連兩屆澳洲賽止於4強
在周天成於4強止步後，換另一位台將、世界第12「左手重砲」林俊易，今跟著在超級500系列的澳洲公開賽男單4強登場，但可惜同樣命運，林俊易只戰了38分鐘就以0比2負於世界第26的日本球員田中湧士後，可惜連續兩年都止於4強無緣決賽。林俊暢連續兩年都殺進澳洲賽男單4強，但今首度與田中湧士之戰卻陷入苦戰。第一局，林俊易一開始就以2比0、6比2領先，但可惜立刻被對手連下5分反超，並且在7比7時，田中湧士又打出一波9比3攻勢，讓林俊易處於10比16下風，但林俊易還是努力在13比18時再連下5分追成18比18，可惜又被對手連下3分，以18比21讓出首局。第二局，林俊易又再度以3比0領先，但很快就被追成4比4平手；接著林俊易在6比5時，又被對手攻出一波8比2攻勢後，讓林俊易再度陷於8比13落後的局面，雖然林俊易在10比17時一度連下4分，成功追到14比17，但無奈最終還是以15比21落敗無緣決賽。更多新聞推薦• 更多》羽球最新報導麗台運動報 ・ 19 小時前
管中閔曝蕭萬長昔參加APEC與陸方互動「不怒而威」往事 向賴政府喊話
明年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議將在廣東深圳舉行，台大前校長管中閔曾參加過3次APEC會議，他今天在臉書表示，A...聯合新聞網 ・ 7 小時前
美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。中央社 ・ 7 小時前
綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票
行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。聯合新聞網 ・ 7 小時前
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，聲稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，似乎意有所指，然而貼文曝光後隨即遭前立委陳柏惟打臉，透露「工作福利是有包含高鐵通勤補助」，直言「通常站著的比較多是忘記買票」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前