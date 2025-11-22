政院下週一找綠委談財劃法 綠營盼國民黨「勿跟民眾黨一起使壞」

行政院日前召開記者會說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院副院長鄭麗君（左起）、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵出席。資料照。廖瑞祥攝



《財政收支劃分法》修法引發朝野對抗，行政院已將修正草案送進立法院，但民眾黨團揚言「一定退回」，據了解，立法院長韓國瑜昨天召集了一場針對政院版《財劃法》的私下朝野協商，國民黨立委賴士葆、林思銘政院版本大方向給予肯定，下週一行政立法會報中，政院將再與民進黨立委討論未來攻防方向，有綠委表示，政院版《財劃法》曝光後，不少藍委表態認同，而民眾黨只想搞破壞，讓財政越差越好，希望國民黨不要傻傻的跟民眾黨一起使壞。

廣告 廣告

行政院日前公布政院版《財劃法》，雖然統籌款規模8213億元低於現行版本8874億元，但如果統籌款、一般性補助和計畫型補助加起來，政院版的1.2兆元略高於現行版的1.16兆元，而政院版《財劃法》在20日已經送進立法院，等待下週二程序委員會通過就可以付委審查。

昨天立法院會審查攸關分配公式的《財劃法》修正草案，韓國瑜一度提出等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，但不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納，最終在野版《財劃法》還是三讀通過。

據了解，民進黨並沒放棄推動政院版《財劃法》修正草案，而且下週一行政立法會報中，政院將再與民進黨立委討論未來攻防方向。有綠委指出，昨天韓國瑜昨天召集針對政院版《財劃法》的私下朝野協商，賴士葆、林思銘政院版本大方向給予肯定，並且進一步要求財政部給出各縣市所能分配的數字，行政院也第一時間答應下週會提供試算數字，顯示政院版《財劃法》對部分藍委是有吸引力。

該立委認為，現行藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版可以導正此情況，所以部分要參選地方首長的藍委都不敢大力反對，顯示藍營內部有鬆動可能。他指出，民眾黨當選地方首長機率不大，當然可以大聲疾呼「一定退回」，搞破壞讓財政越差越好，希望國民黨不要傻傻的跟民眾黨一起使壞。

至於政院版《財劃法》有無可能再加大補助？該立委認為，目前看起來機會不大，因為藍營反彈力道不大，代表有溝通可能，未來會積極說服。

更多太報報導

烏龍公式解套！立院三讀再修《財劃法》 離島、本島分母切割

政院推《財劃法》稱挹注地方1.2兆 羅智強轟「政治操作」：等新版上路再討論

政院自提「財劃法」修正草案 凌濤：前後邏輯矛盾