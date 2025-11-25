政院不公布財劃法試算表難服眾 劉和然再問蘇巧慧這一事 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

針對《財劃法》修法爭議，新北市副市長劉和然今（25）日再度向民進黨立委蘇巧慧喊話，要求其明確表態：「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」他表示，新北不求特權，只求公平，不能讓新北人均預算再度墊底，這是全體新北市民應有的權益。

劉和然表示，自己已注意到蘇巧慧的回應，很高興她也這麼在意新北的人均分配，認為這正好證明了其觀點：「不管是甚麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭！」

廣告 廣告

「試算表公開，新北人均分配不能再最後一名。」劉和然指出，《財劃法》討論至今，最關鍵的問題沒有改變：「試算表在哪裡？新北的人均分配會不會又是全國最後一名？」

劉和然強調，新北人口最多、責任最重，如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心」。他呼籲行政院不要閃，也不要轉移焦點，其認為制度要可長可久，《財劃法》不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據。

同時，劉和然也再向蘇巧慧喊話，要求其明確表態：「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」他表示，新北不求特權，只求公平，分配額度不能讓新北人均預算再度墊底，「這是我們必須守住的底線，也是新北市民應得的正義」。

照片來源：翻攝自劉和然臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

為新北市財劃法再發聲 劉和然籲蘇巧慧「黨意不要大於民意」

中午來開匯／指藍白合4縣市是錯誤框架 陳智菡：新竹市長民眾黨一定推自己人

【文章轉載請註明出處】