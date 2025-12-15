政院不副署在野黨沒路了？媒體人稱看到坦途：好玩的才正要開始

行政院長卓榮泰今（15）日下午3點半召開記者會，針對《財劃法》修正案，宣布政院決定不予副署。只是執政黨這樣做，在野黨就真的沒路可走了嗎？媒體人「文翔政論」表示，他反而看到了一條康莊大道，一條立法自由的坦途，好玩的才正要開始呢！

行政院在今日下午3點半召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，本人身為行政院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署本次的修法」。

對此，媒體人「文翔政論」在臉書發文，「那在野黨還能怎麼辦呢？真的沒路可走了嗎？我反而看到了一條康莊大道，一條立法自由的坦途，好玩的才正要開始呢！」

「文翔政論」提到，由於不副署就能讓法律失效，卓榮泰一人權力已經冠居全國，比他上司賴清德還大，他可以決定哪個法律他要執行或不要執行，全憑「覺得」來判斷。賴清德還沒被他推翻只是他心裡還對賴有點尊重，否則他此例一開，在他眼裡已無人能與其較量。

「文翔政論」指出，立法院應該來當聖誕老人、財神爺的角色，反正修法三讀，法律也不會真正生效，一切還要看行政院長的臉色，他才是決定法律是否生效的「守門員」，那乾脆立院就來一次滿足所有民眾的願望吧！讓卓榮泰來踩剎車。

「文翔政論」再提幾點，首先，徵兵制廢了吧！連替代役都不必當，居住正義直接開到底，提個超級新青安，每個年輕人保證出社會十年內一人一套房，基本工資五萬起跳好了，出國旅遊國內旅遊政府都補貼，每年過年再普發兩萬現金紅包。

其次，週休三日直接三讀吧！再多附個幾天國定假日，每個月平均上14天班足矣，勞保勞退政府補貼，中產以下階級都免稅，家中老人國家養，新生兒也國家養，育兒津貼給好給滿，小孩唸書不要錢，生一胎送百萬。

另外還包括，停砍年金還不夠，最好把之前砍掉的也給補回去，新公務員可憐沒錢？18%恢復，新舊公務員一起18%，有錢大家賺。軍公教警消待遇一起提高，大家一起發大財。中產以下階級都免稅，生一胎送百萬。環島高鐵蓋下去，核電配比規定到50%。軍費1.25兆怎麼夠？反正都舉債，軍費5兆、10兆都開下去啊！台灣之盾做起來！

「文翔政論」嘲諷，反正卓榮泰不副署，這些香噴噴的法案都不會上路，人民的期望就不會實現，而擋下這些人民想要的法律的，就是賴清德的賴皮政權。卓榮泰會幫大家篩選哪些法可以上路，來看看卓榮泰有多麼會挑。

最後「文翔政論」強調，看他是要實現人民的願望，還是他要說做不到，那就是跟民意對幹，大家上街一起反他，民進黨就是反改革、反進步、反造福人民。

