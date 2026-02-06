政院不副署眷改條例 陳清龍嗆獨裁、籲立委站出來彈劾賴清德

民眾黨團總召陳清龍。 圖：周煊惠 / 攝

立法院1月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年以前興建完成軍眷住宅的定義，調整為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅，且有改建必要，行政院今（6日）表示，將不予副署。民眾黨團總召陳清龍砲轟，若三讀通過法律，賴卓不高興就不公布、不副署，這不是獨裁，什麼是獨裁？籲所有立委勇敢站出來彈劾賴總統，別再讓「賴世凱」破壞台灣憲政民主。

陳清龍指出，繼不副署《財政收支劃分法》後，今天行政院長卓榮泰再證實不副署《國軍老舊眷村改建條例》修法，再次跨越憲法紅線，毀棄權力分立原則，架空代表人民的國會。

陳清龍說，依《憲法》規定，立法院三讀通過的法律，除非依覆議程序否決，否則沒有任何一個民主憲政國家的行政院院長可以不副署、總統可以不公布。如果覺得立法院三讀通過的法律窒礙難行，正常的程序是提覆議。但如今賴清德、卓榮泰連覆議都懶得提，直接不副署讓國會通過的法律變廢紙，這是帝制，不是民主。

陳清龍砲轟，「如果立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興，就不公布、不副署，這不是獨裁，什麼是獨裁？」

陳清龍直言，卓榮泰竟還有臉說，這是個案修法，2022年民進黨修《會計法》為國務機要費除罪化，才是真正的個案修法，雙標至此，實在可恥。

他痛批，毀棄民主憲政的獨裁者，終會遭到民意的唾棄，立法院已經提出彈劾程序，呼籲所有立委勇敢站出來彈劾獨裁總統，別再讓「賴世凱」破壞台灣憲政民主。

