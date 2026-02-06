政院不副署眷改條例 黃國昌嗆賴卓習慣違憲：終將得到歷史教訓

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

立法院1月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年以前興建完成軍眷住宅的定義，調整為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅，且有改建必要，行政院今（6日）表示，將不予副署。民眾黨主席黃國昌砲轟，總統賴清德、卓榮泰已違憲習慣，並強調台灣民主發展的歷史已經清楚揭告，幹這種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。

黃國昌上午於新北市競選總部召新北都更三新箭記者會，偕同新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇與陳怡君、新北競選總部發言人戴于文出席。

會後接受媒體聯訪，媒體詢問，怎麼看行政院宣布不副署眷改條例，黃國昌直言，賴清德跟卓榮泰已經是違憲違到習慣，違法濫權，「我再問一次，哪一個民主憲政的國家，容許行政首長說不公布國會三讀通過的法律就不公布？」

黃國昌痛批，現在賴清德跟卓榮泰專制獨裁、違法濫權，食髓知味，一再地破壞台灣的民主憲政，這樣的行為會在台灣的民主發展史上，烙下非常深刻、恥辱的印記。

黃國昌強調，相關的政治責任跟法律責任追究的腳步，不會因此而停下來，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，所有的權力都掌握在手中，愛怎麼幹就怎麼幹，台灣民主發展的歷史已經清楚地揭告，幹這種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。

