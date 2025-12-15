政院不副署藍白上街頭？黃國昌：會站出來對抗綠色暴政

民眾黨立院黨團總召黃國昌(中)下午率黨籍立委在議場前召開記者會，要求行政院長卓榮泰必須依憲法副署國會三讀通過的法律。(記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕財劃法覆議案遭立法院否決，府院高層擬拍板「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰今對外說明。民眾黨立院黨團總召黃國昌下午率黨籍立委在議場前召開記者會，要求卓榮泰必須依憲法副署國會三讀通過的法律，至於是否會上街頭抗議，他強調，當賴清德的獨裁成為事實的時候，就是人民發出怒吼站出來的時候。

黃國昌表示，台灣的民主憲政是全體台灣人民的，不是任何一個人、更不是任何政黨的民主憲政，當賴清德帶頭毀憲亂政的時候，當賴清德的獨裁成為事實的時候，就是人民發出怒吼站出來的時候。

廣告 廣告

他強調，民眾黨會結合所有看不下去賴清德這種搞專制獨裁的行為，結合所有無法容忍賴清德要稱皇稱帝、在台灣搞實質戒嚴的力量，大家一起共同站出來對抗賴清德的綠色暴政。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎？」 律師翻白眼：什麼87問題？

財劃法不副署不公布 黃國昌怒嗆：賴清德、卓榮泰將成罪人

捍衛憲政秩序「不副署」惡法 卓揆下午3:30親上火線說明

