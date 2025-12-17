政院不副署藍白氣噗噗 急改議程竟要總統府秘書長到立院報告

即時中心／徐子為報導



行政院卓榮泰院長於本周一（15日）正式對外公布，不予副署《財劃法》，引起藍白強烈不滿，甚至立法院司法及法制委員會還急改議程，打算明天以該議題增列專案報告，並要總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部等部會列席。對此，總統府發言人郭雅慧今（17）日表示，府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢。





本周立院司法法制委員會召委由藍委翁曉玲輪值，並於昨天緊急增列議程，邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

本週立院司法法制委員會召委由藍委翁曉玲輪值，於昨天緊急增列議程。（圖／民眾提供）





對此，總統府發言人郭雅慧今表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照《憲法》增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長潘孟安僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

