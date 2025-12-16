政院不副署藍白財劃法 卓榮泰以農民捍衛土地比喻守護國家根本大法

行政院長卓榮泰。(記者塗建榮攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕立法院藍白兩黨聯手修惡「財劃法」並否決行政院覆議案後，府院高層昨宣布採取「不副署、不公布」反制行動後，行政院長卓榮泰今(16日)首度出席公開活動，卓榮泰於致詞時表示，一如土地是農民的根，「憲法」為國家根本大法，失去根本，我國也將失去主權與國安屏障保護。

隨藍白聯手通過修惡版財劃法，也否決政院覆提案，卓榮泰昨天宣布，依憲法規定不副署該修法，卓榮泰今出席農業部「國家農業科學獎」頒獎典禮，會前大批媒體聚集追問相關問題時，卓僅微笑不語，致詞時除對所有得獎團隊與台灣農民致意，指出為維護國家憲政體制、守護憲法，政院昨下重大決定，將不副署藍白修惡的財劃法，強調一如土地是農民的根，農民守護土地才能繼續生產，政院透過不副署以守護國家根本大法憲法，若失去憲法，就會失去國家主權與對國家安全屏障的保護。

廣告 廣告

卓榮泰進一步指出，每每看到農業生產的過程，從生生不息中感受到社會的世代正義，也讓台灣每個世代的努力不斷絕，並維持生活方式與品質，政院會持續守護國家憲法。

卓榮泰也指出，現離2025年結束已剩不到半個月，但中央政府明年度超過3兆元的總預算仍躺在藍白主導的立院，甚至立院連預算書1頁都沒有翻閱，以農業科技來說，明年度政府決定首度投入超過50億元預算在農業科技，還有許多重要的冷鏈第二期工程58億元、4年1千億元河川工程整治案，降低極端氣候大雨下的損害等，呼籲立院應盡速通過福國利民的法案，也會努力尋求立院支持，尤其農業許多經費都關乎糧食安全，也攸關國安。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統力挺卓揆「不副署」財劃法 嚴正呼籲立院：即刻撤回違憲法案

捍衛憲政秩序！修惡版財劃法三大違憲 卓揆正式宣布「不副署」

自由爆新聞》賴卓反攻「立法權巨獸」全解析！國民黨遭「2字」灌爆尷尬了

新聞360》藍白急了喊「不副署=獨裁」！律師邏輯打臉：濫權者心虛

