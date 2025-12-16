政院不副署財劃法會被倒閣嗎？ 發動門檻與後續影響一次看

什麼是倒閣？

倒閣的正式說法為「立法院對行政院長提出不信任案」，因不信任案通過後，行政院長就必須下台，內閣也會隨之總辭，因此稱為倒閣。

台灣現行倒閣程序為何？

根據《中華民國憲法增修條文》與《立法院職權行使法》規定，行政院長不信任案須由立法院全體三分之一以上立委連署提出，並於提出後72小時後召開審查會，且需在48小時內完成記名投票表決。

如果全體立法委員二分之一以上贊成不信任案通過，則行政院院長應於10日內提出辭職；若不信任案未通過，未來1年內立院不得再對同一行政院院長提出不信任案。無論不信任案是否通過，立法院都須把處理不信任案的結果呈送給總統。

廣告 廣告

以現今立法委員總數為113席計算，不信任案需由38位以上立委連署提出；通過門檻則需57票。而本屆立委席次組成中，民進黨佔51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席（陳超明、高金素梅）。國民黨立委人數雖足以單獨提出不信任案，但若要過關仍須仰賴跨黨合作。

倒閣案若通過會產生哪些影響？

《中華民國憲法增修條文》第2條、第3條也指出，當立法院通過行政院長不信任案後，行政院長得在辭職同時呈請總統解散立法院，總統經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院，但若是在戒嚴或緊急命令生效期間，則不得解散立法院。

而在立法院解散後，依法應於60日內重新舉行立法委員選舉，並於選舉結果確認後10日內自行集會，其任期重新起算。

台灣有倒閣成功過嗎？

在台灣憲政史上，過去立法院曾3度提出倒閣案，但最終皆未通過。

首次倒閣是1999年李登輝執政時期，當時在野的民進黨與新黨以時任行政院長蕭萬長就任後，治安持續惡化、遭總統府施壓調降證交稅等為由提出不信任案。當時立委席次為尚未修法改制的225席，但不信任案僅獲83票贊成，未達113席的通過門檻。

第2次是2012年馬英九執政時期，民進黨與台聯以台灣經濟困頓、政府帶頭油電雙漲、青年失業率居高不下、黨政不分令民主倒退等理由，對時任閣揆陳沖提出不信任案，但最終同樣因票數未過半而失敗。

隔年民進黨與台聯再度以黑箱服貿談判、違法濫權監聽、發動政爭等7理由，對時任行政院長江宜樺提出不信任案，不過同樣未取得過半數同意票以失敗作收。