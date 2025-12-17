政院不副署財劃法燒地方！北市總預算遭擋 17日才付委

中央曾在今年8月，告知台北市統籌分配款多出了422億。（圖／東森新聞）





中央曾在今年8月告知台北市，統籌分配款多出了422億，但市議會12月審市府預算時，民進黨議員不滿市府沒有說清楚這筆錢怎麼用，大酸這幾個月是在睡覺嗎。對此北市府反擊，8月就將預算送議會，當時根本不知道分配款是多少，如今政院又不副署新版財劃法，這金額是否改變，一切未知。

台北市議長戴錫欽：「140197案，各位有沒有意見，沒有沒有，沒意見我們就付委。」

北市議會付委明年度預算，國民黨喊沒意見，民進黨不說話，但正式審查之前，綠營可是搶著講話。

廣告 廣告

台北市議會（民）簡舒培：「怎麼可以等到我們總預算審完之後，你們內部才要討論（442億），那你們這幾個月在幹嘛，睡覺喔。」

台北市議長戴錫欽：「這400多億，將來一定要送追加減預算的項目給各委員會，或明年來處理。」

財政部在8/29告訴台北市能給予的統籌分配款，比以往多442億，此刻綠營就在吵，都12月了，市府還不說清楚怎麼用這筆款項。但市府反擊，8月就要送預算給議會，有時間差，可綠營還是要你說清楚。

台北市議員（社民）苗博雅：「我當議員雖然年資不是最長，可是真的沒看過這樣，一張A4紙就說要交代200多億的用途。」

台北市議員（國）柳采葳：「中央在於財劃法，在於整個統籌分配的時候，他也是給地方一張紙，都沒有給地方個明確的公式明確的數字，請問一下你要地方如何好好的來去規劃呢。」

政院不副署財劃法，可能影響442億的金額，連帶影響地方議會審預算，藍營民代憂心，即便帳面上統籌分配款拿得看似很多，但政院還是可以在一般性以及計劃性補助款上動手腳。

台北市議員（國）張斯綱：「民進黨中央不要再意識形態作祟，不要再意氣用事，畢竟很多的用途都關係到地方的發展。」

台北市議員（國）徐弘庭：「財政負擔，你可能要用所謂過去的年度稅稽剩餘，或者是再用所謂的這個，甚至把第二預備金的一個部分撥出來。」

但民進黨反酸別把問題誇大，追根究柢還不是因為你。

台北市議員（民）洪健益：「事出必有因啦，到底始作俑者是誰，這其實故事就很清楚了，那我也希望所有的選民眼睛是雪亮的。」

台北市議員（民）許淑華：「明年的預算，中央的補助是一毛錢都不會少，所以沒有所謂的藍白的這些民代所說的這樣，到時候中央補助款就沒有了。」

一個財劃法，藍綠白各自論述，各有表態，真正影響的恐怕是人民納稅錢分配的樣態。

更多東森新聞報導

國民黨嘉義市黨部遭搜索 疑涉造假王美惠罷免連署

高雄初選最新民調曝光 邱議瑩雙測試暫居第一

新北藍白合進度？黃國昌：共推最強團隊「不會改變」

