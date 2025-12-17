政院不副署財劃法燒地方！北市總預算遭擋 17日才付委
中央曾在今年8月告知台北市，統籌分配款多出了422億，但市議會12月審市府預算時，民進黨議員不滿市府沒有說清楚這筆錢怎麼用，大酸這幾個月是在睡覺嗎。對此北市府反擊，8月就將預算送議會，當時根本不知道分配款是多少，如今政院又不副署新版財劃法，這金額是否改變，一切未知。
台北市議長戴錫欽：「140197案，各位有沒有意見，沒有沒有，沒意見我們就付委。」
北市議會付委明年度預算，國民黨喊沒意見，民進黨不說話，但正式審查之前，綠營可是搶著講話。
台北市議會（民）簡舒培：「怎麼可以等到我們總預算審完之後，你們內部才要討論（442億），那你們這幾個月在幹嘛，睡覺喔。」
台北市議長戴錫欽：「這400多億，將來一定要送追加減預算的項目給各委員會，或明年來處理。」
財政部在8/29告訴台北市能給予的統籌分配款，比以往多442億，此刻綠營就在吵，都12月了，市府還不說清楚怎麼用這筆款項。但市府反擊，8月就要送預算給議會，有時間差，可綠營還是要你說清楚。
台北市議員（社民）苗博雅：「我當議員雖然年資不是最長，可是真的沒看過這樣，一張A4紙就說要交代200多億的用途。」
台北市議員（國）柳采葳：「中央在於財劃法，在於整個統籌分配的時候，他也是給地方一張紙，都沒有給地方個明確的公式明確的數字，請問一下你要地方如何好好的來去規劃呢。」
政院不副署財劃法，可能影響442億的金額，連帶影響地方議會審預算，藍營民代憂心，即便帳面上統籌分配款拿得看似很多，但政院還是可以在一般性以及計劃性補助款上動手腳。
台北市議員（國）張斯綱：「民進黨中央不要再意識形態作祟，不要再意氣用事，畢竟很多的用途都關係到地方的發展。」
台北市議員（國）徐弘庭：「財政負擔，你可能要用所謂過去的年度稅稽剩餘，或者是再用所謂的這個，甚至把第二預備金的一個部分撥出來。」
但民進黨反酸別把問題誇大，追根究柢還不是因為你。
台北市議員（民）洪健益：「事出必有因啦，到底始作俑者是誰，這其實故事就很清楚了，那我也希望所有的選民眼睛是雪亮的。」
台北市議員（民）許淑華：「明年的預算，中央的補助是一毛錢都不會少，所以沒有所謂的藍白的這些民代所說的這樣，到時候中央補助款就沒有了。」
一個財劃法，藍綠白各自論述，各有表態，真正影響的恐怕是人民納稅錢分配的樣態。
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 133
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 142
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 336
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 1 天前 ・ 172
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 93
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 197
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 62
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 33
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
總統籲立院撤違憲法案 重申合憲方式下願國情報告
賴清德總統15日院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
挺卓榮泰「不副署」！謝長廷喊立院可提倒閣「但在野黨沒信心做這件事」
面對藍白聯手惡修《財政收支劃分法》，行政院提出覆議但遭到立法院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」來反制，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德也發表談話，痛批在野獨裁。曾任行政院長的總統府資政謝長廷在臉書發文力挺卓榮泰，直言不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量。他也建議立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台，但多數黨立委不敢做這件事，就是沒有信心，擔心國會解散落選而已。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
看不下去！政院不副署財劃法 林濁水警告民進黨「舊傷」未癒：當家又加碼對立
行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。總統賴清德昨（15）日深夜發表談話，批判在野黨獨裁，立法院朝野攻防仍持續。對此，前民進黨立委林濁水直言，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布，對立法院11月14日三讀通過的再修版《財劃法》決定不予副署。他強調，面對行政、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
