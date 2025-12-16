政院不副署財劃法韓國瑜應出面協調？王金平：這不是他一個人能解決的事

記者詹宜庭／台北報導

王金平赴立法院出席前立法院院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃《臺灣民主路書法集》新書發表會。（圖／翻攝畫面）

面對在野黨聯手修《財劃法》，行政院長卓榮泰昨日正式宣布不副署，並批評立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，「遺憾的是，韓院長無視憲法，拒絕總統茶敘邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了合作往前走的道路」。對於立法院長韓國瑜是否應出面協調？前立法院長王金平認為，要看整體怎麼處理、化解僵局，這不是韓國瑜一個人能夠處理的事情。

王金平上午赴立法院出席前立法院院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃《台灣民主路書法集》新書發表會，對於卓榮泰批評韓國瑜無視憲法，王金平認為，大家沉澱一下再講，現在各說各話，莫衷一是，天天都在攻防。另對媒體提問「是否希望韓國瑜出面協調？」王金平則說，要看整體怎麼處理、化解僵局，這不是韓國瑜一個人能夠處理的事情，韓國瑜不能代表立法院針對政策跟他人協商討論、妥協，這是要經過立法院議決的事情，根據議決結論對外發表意見。

