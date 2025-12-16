政院不副署財劃法 侯友宜喊政治紛爭多溝通：國家只有一個

行政院長卓榮泰不副署財劃法，侯友宜喊話朝野多溝通。資料照 新北市府提供



行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的財政收支劃分法再修正案，創下憲政首例，並獲總統賴清德支持。新北市長侯友宜今（16日）表示，國家只有一個，面對政治紛爭盼多溝通、繼續努力，解決問題，不然受苦的還是人民。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於15日公告。卓榮泰昨舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。賴清德總統昨深夜錄影表達支持卓榮泰依憲法第37條所賦予的權力，不予副署財政收支劃分法。

侯友宜上午受訪時說，國家只有一個，希望大家面對財劃法以及所有相關的政治紛爭，多多溝通，繼續努力，希望能夠解決所有問題，不然受苦的還是人民，大家一起加油。

