政院不副署財劃法 國民黨：卓榮泰扭曲憲法、留憲政惡名

牛煦庭指卓榮泰不副署財劃法是扭曲憲法、留憲政惡名。資料照 李政龍攝



行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法再修正案，國民黨發言人牛煦庭今（15日）回應表示，卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

立法院11月14日三讀通過藍白版本《財劃法》修正案，最晚今（15日）公告，卓榮泰下午召開記者會宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。他批立法院才是獨裁，如果他被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲的鬥士」。

廣告 廣告

牛煦庭受訪回應表示，國會依正當議事程序，以多數通過的法令，而立法院處理覆議結果，也維持原決議，行政院當然應該接受。他說，卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

國民黨立委許宇甄指出，卓榮泰說法嚴重誤解《中華民國憲法》，更是將「副署權」扭曲為行政院長的「一票否決權」，公然以行政權凌駕立法權，是對權力分立與民主法治發動最嚴重的正面衝撞。此例一開，未來任何賴清德、卓榮泰不喜的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設。

國民黨立委洪孟楷表示，卓榮泰不是單純的政治表態，而是行政權公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰。不副署，並非與在野黨叫板，而是行政凌駕立法、否認依法完成的立法程序。當法律只因行政首長一句話就可以拒絕執行，請問台灣的法治還剩下什麼？

更多太報報導

嗆韓國瑜無視憲法！卓榮泰：不副署非行政權獨大 可提不信任案

不副署《財劃法》揭三大理由！ 卓榮泰最新說明曝光

政院宣布不副署財劃法 王鴻薇批擴權、反民主：卓榮泰告別良知