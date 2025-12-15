政院不副署財劃法 國民黨：扭曲憲法敗壞法治國精神

（中央社記者劉冠廷台北15日電）行政院今天拍板不副署財劃法，國民黨發言人牛煦庭回應表示，行政院長卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論的民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

牛煦庭回應表示，國會依正當議事程序，以多數通過的法令，而覆議結果，也維持原決議，行政院當然應該接受。卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

牛煦庭強調，國民黨不會隨著民進黨的惡意政治操作起舞。大罷免完封的結果已經再次確認民意走向，執政黨如果還有民主素養，應該虛心接受朝小野大的事實。國民黨中央始終支持國民黨團正常運作，監督政府、為民喉舌。

牛煦庭說，總統賴清德今天的「院際協商」只是逢場作戲，完全不尊重立法院。立法院長韓國瑜已清楚表示，若事涉特定主題，應先進行院內溝通，這代表立法院對此事的重視與慎重，但府方顯然不當一回事，即便立法院缺席，依然持續選擇閉門造車，邁向「行政獨裁」的司馬昭之心，路人皆知。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1141215