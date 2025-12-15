政院不副署財劃法？學者：藍白會繼續靠么，其實只要回他們一句話
記者李鴻典／台北報導
「財劃法」覆議案遭立法院否決，傳出府院高層定調「不副署、不公布」；成大教授李忠憲說，接下來，藍白一定還會繼續靠夭、繼續表演、繼續製造混亂。面對這些聲音，其實不需要長篇大論，只要回一句話就好：既然你們說政府無能，那為什麼不倒閣？因為真正不敢面對選民檢驗的人，從來不是行政院。
李忠憲今（15）天撰文寫下「行政院不副署、不公布、不執行之後：資安觀點」；他直言，行政院決定不副署，藍白也選擇不倒閣，這樣的僵局，很可能會一路持續到 2026，甚至拖到 2028。這不是意外，而是彼此都算計過的結果。
李忠憲分析，行政權選擇冷處理，是因為社會已經充分感受到立法院的失序；而藍白不倒閣，則是因為他們並不想真正承擔重新接受選民檢驗的風險。在這樣的局勢下，把「不副署、不公布、不執行」視為一種政策調節手段，未必是消極，而是一種避免制度進一步受損的止血方式。
真正的問題是：除了政治宣傳、被動因應，以及等待 2026、2028 的選舉之外，行政體系還能不能主動做點什麼？「我的答案是：可以」。而且關鍵不在政治，而在國家安全，特別是資訊安全。資訊安全不是技術問題，而是治理層級的問題。
李忠憲表示，過去他曾擔任行政院資訊安全稽核委員，在實務上也曾面對是否能對立法院進行資安稽核的疑問，但依法並不可行。這段經驗讓他一直有一個很現實的感受：當資安治理的最高層級只停留在行政院，本身就偏低。也因此，很多人會直覺地問：既然資訊安全這麼重要，行政院能不能依《資通安全管理法》去稽核立法院？
答案其實很清楚：不能。這不是行政怠惰，而是憲政分立與國會自治的界線。行政權不能進入立法權內部做稽核，否則反而構成擴權，傷害民主制度本身。
但不能「直接稽核立法院」，並不代表國家在資訊安全上只能束手無策。真正的資安風險，從來不只在「組織內部」，李忠憲提到，在數位治理與資安實務上，一個最基本卻常被忽略的觀念是：風險管理不只發生在組織內部，而是發生在系統交界處。
立法院不是一座孤島。它與行政體系之間，存在大量的資料交換、系統介接與外包技術管道，而這些交界，本來就屬於行政體系依法必須負責的資安範圍。
依《資通安全管理法》以及政府採購相關規範，凡是承包中央機關資訊系統的廠商，都必須依契約配合政府的資安管理、查核或第三方驗證。這不是在稽核立法院，而是在防止國安風險藏身於外包體系之中。
同樣地，行政院也完全有責任確保：由行政部門提供給立法院的資料、系統與管道，本身都已納入風險評估與資安控管。這是保護國家資料，不是干預國會運作。下一步該做的，是把資安治理「往上調」
這些做法都只能算是止血。真正需要被認真面對的，是一個結構性問題：資訊安全的治理層級，是否該正式上調到總統府？這是許多資安學者一直強調的事情，下次修法的時候或組織再造，希望能夠好好考慮。
李忠憲強調，當資訊戰、滲透與認知作戰已經成為國安常態，把資安只當成行政技術問題，本身就是風險。資訊安全不是哪個部會的業務，而是國家安全的一部分。
面對藍白的靠夭，其實只需要一句話；李忠憲也研判，接下來，藍白一定還會繼續靠夭、繼續表演、繼續製造混亂。面對這些聲音，其實不需要長篇大論，只要回一句話就好：既然你們說政府無能，那為什麼不倒閣？因為真正不敢面對選民檢驗的人，從來不是行政院。
