政院不副署財劃法 張善政喊話政院尊重民意

桃園市長張善政說，財劃法對地方財政非常重要，希望政院尊重民意，讓新版財劃法順利執行，對地方政府都是好事。

閣揆卓榮泰今下午宣布行政院不副署財劃法，創憲政首例，桃園市長張善政對此表示，財劃法對地方財政非常重要，立院將餅做大，但政院調整補助後，實質增加金額又降低，政院應能體諒到立院新版本其實有調整匡正政院措施，希望政院尊重民意，讓新版財劃法順利執行，對地方政府都是好事。

「財劃法對於地方財政是非常重要！」張善政表示，先前立法院版本的財劃法把餅做大了，但行政院後來又透過調整計畫型補助，把增加的金額實質又降低了，以桃園來講，原來統籌分配稅款增加295億元，現在僅增加約140億，大概只有原來一半，這對於桃園的財政來講，當然是有很大的影響。

張善政說，行政院應該要能體諒到立法院新的版本，其實是有把現在行政院的措施再調整匡正，希望行政院還是能夠尊重民意，讓新版的財劃法順利執行，對於所有地方政府來講，都是好事情。

