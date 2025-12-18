政院不副署財劃法 張惇涵：盼立院理性討論

▲行政院祕書長張惇涵到立法院備詢，他認為，卓榮泰是希望立法院能理性討論。（圖／何哲欣攝，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。立法院司法法制委員會今（18）日邀行政院秘書長張惇涵針對此狀況專案報告，張惇涵說，若立法院願意理性討論行政院版《財劃法》，在強行通過並遭行政院提出覆議後，再邀卓榮泰赴立法院完整報告與討論，卓榮泰就不會選擇不予副署。他強調，行政院始終期待依憲法民主程序進行溝通，而非陷入對立。

廣告 廣告

張惇涵指出，若立法院議事能依憲法程序運作，今日也不需新增專案報告。行政院依《憲法》接受立法院邀請備詢是責任所在，總統府則依《憲法》增修條文規定，除預算案及相關法律案外不到立法院備詢，這同樣符合憲政體制。他說，歷任總統任內皆遵循此原則，行政院與總統府立場一致，都是在守護憲法。

針對外界質疑「副署」是否為行政院長義務，張惇涵表示，學界對副署權本就有不同見解。他說，《憲法》第37條規定總統公布法律須經行政院長副署，「須經」並不代表必然同意，副署仍涉及行政院長的判斷空間。現行《憲法》增修條文也已刪除覆議失敗即須接受或辭職的規定，立法院若不同意不副署決定，仍可依法提出釋憲或不信任案。

張惇涵最後強調，《憲法》設計的相互監督與制衡機制仍然存在，行政院並無違憲或獨裁問題。五權分立下，真正的獨裁是權力失衡，至於近一年多來哪個權力是否獨大，應由國人自行評價。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

卓榮泰不副署！潘孟安缺席立法院專案報告 張惇涵：符合憲政慣例

卓榮泰不副署財劃法！他形容憲政已經「卡死」：只能等這事情發生

行政、立法陷入僵局！她憂台灣分化對立 恐為中共的2027武統鋪路