政院不副署財劃法 民團：非政治對抗而是制度性煞車

（中央社記者陳俊華台北18日電）行政院長卓榮泰不副署財劃法，台灣北社社長羅浚晅今天說，當立法權拒絕自制，行政體系依法採取不副署或保留執行等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免國家立即陷入違憲狀態的制度性煞車。

民進黨立委林楚茵、范雲今天與台灣北社社長羅浚晅等人在立法院舉行記者會。

羅浚晅說，近期立法院在藍白多數下，強行推動多項重大修法，尤以財政收支劃分法最具爭議，此時問題不只是單一法案的好壞，而是立法權是否仍受憲政節制；這樣的立法模式，清楚呈現出獨霸、獨斷、獨行等三個特徵。

羅浚晅表示，當立法權拒絕自制，行政體系依法採取不副署或保留執行等憲政防衛作為，並非政治對抗，而是避免國家立即陷入違憲狀態的制度性煞車，防止惡法造成不可逆傷害的必要過渡；真正的制度出口，仍須回到憲法法庭的違憲審查，或依憲政機制將重大爭議交由人民最終仲裁。

林楚茵說，在這種情況下，行政院長依法選擇不副署，並非所謂的獨裁，而是在憲政防線全面受壓下，守護憲法與國家正常運作的最後手段。民主不是多數暴力，憲法更不能缺席，守住制度底線，需要公民社會共同站出來。

范雲表示，這次的決定在憲政史上是一場勝利，同時也是「不得已的選擇」，行政院長依法行使不副署權，正如同在列車煞車系統全面故障時，啟動最後一道「手煞車」。憲法正是賦予行政院在國會多數霸凌、制度全面失衡時，啟動這項合法且必要的防衛機制。

律師房彥輝說，國會已完全失序、失控、失能，行政院長是出於不得已且具必要性的前提下，不副署以阻止違憲法案生效，避免國家難以回復的重大損害，是為守護自由民主憲政秩序、保護人民權利的自救行動，展現對憲法的忠誠義務，是合憲的職權行使，也是實質的法律審查權。

台灣教師聯盟理事長潘威佑表示，行政機關依法採取不副署或保留執行，是制度性的必要煞車，而非政治對抗；真正的出路仍須回到憲法法庭或憲政程序，由人民做出最終判斷。（編輯：蘇龍麒）1141218