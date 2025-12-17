政院不副署財劃法 王世堅心內話全說了

行政院長卓榮泰宣布不副署「財劃法」修正案，民進黨立委王世堅今日表示，自己有不同看法。（圖：王世堅臉書）

行政院長卓榮泰宣布不副署「財劃法」修正案，民進黨立委王世堅今（17）日表示，自己有不同看法；即便現在在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍，如果說政治上都是意氣之爭的話，就是「看到針孔沒看到山洞」，執政者就是要去委曲求全，沒辦法每件事情一蹴可幾，不需要那麼急促，「Take it easy 啦」。

王世堅表示，自己只能一直在黨內強調，執政有幾個原則，比方說要抓大放小、大的事情先處理，沒辦法做到每個事項、每個細節。細節部分應該分層負責處理，這是他一些基本的看法，如果說政治上都是往小處著眼、意氣之爭的話，犯一個很大的毛病，就是「看到針孔沒看到山洞」。

王世堅還表示，大家討論那些，「我認為不是那麼重要，又不是說那些事情解決了，從此國家就國泰民安、萬事太平，不是嘛」。王世堅認為不要再錙銖必較、意氣之爭，這個都不要，要往大的方向去想。

民進黨立法院黨團總召柯建銘認為沒有不副署空間，對此，王世堅表示，不曉得柯建銘什麼看法，但柯建銘有他的缺點，當然也有他的優點，否則怎麼能稱霸政壇2、30年？他有很老道的一些看法。大家殊途同歸、看法一致，就是認為執政黨執政要負最終最大的責任。希望黨能夠在這一點慎思啦。

王世堅表示，台語說「船破，海坐底」（意即面對困難或失敗時，主事者應該承擔責任）。即便現在在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍、用協商方式盡量化解衝突嘛，求同存異這是民主的常規嘛，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順啦。

王世堅指出，本來就是不同政黨有不同的聲音，到最後多數黨意見大家表決為主，但在表決前可以用協商方式，執政者就是要去委曲求全，沒辦法每件事情一蹴可幾。所有改革都必須一步一步達成。今天比昨天進步，明天又比今天進步。抱持這個想法，不需要那麼急促，「Take it easy 啦」。