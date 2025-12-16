政院不副署財劃法 王金平：現在是憲政危機時刻 非韓國瑜一人可以解決

行政院長卓榮泰動用「副署權」，不副署在野黨版財劃法。前立法院長王金平今天受訪直言「現在是憲政危機時刻」，不是立法院長韓國瑜一個人可以解決的問題。

王金平出席游錫堃新書發表會 前立法院長游錫堃16日在立法院舉行「台灣民主路－ 書法集」新書發表會，前立法院長王金平（圖）出席 致詞，祝福圓滿成功。 中央社記者鄭清元攝 114年12月16日

卓榮泰15日宣布不副署財劃法，他表示，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下「不副署」這一途徑。政院不副署的權力絕非行政權獨大、獨裁，立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。



前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，前立法院長王金平、蘇嘉全及現任立法院長韓國瑜受邀出席。



韓國瑜抵達會場時，被大批媒體詢問卓榮泰不副署財劃法修法，以及總統賴清德指國會正強行推動一系列的濫權立法等議題，韓國瑜僅回答「謝謝」後，進入會議室。



王金平接受訪媒體訪問有關賴清德指立法院濫權等議題時表示，現在都各有看法、各有說法，應該讓事情沉澱以後，大家再來看如何設法解決。



媒體追問，是否覺得立法院長韓國瑜應該出面協調，因為府院指韓國瑜無視憲法。王金平則表示，這不是韓國瑜一個人能解決的問題，應該整體來看如何處理、化解僵局。



媒體再問，台灣是否處在憲政危機時刻？王金平說，的確是，就看該如何圓滿處理，各界應該要用耐心、彼此體諒的心，也要看看各政黨的立場為何，如何共同營造憲政秩序、大家都遵守憲政規範來制定國家政策，這個比較重要，他認為賴清德總統應該也有想法、作法才對。

