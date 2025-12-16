政院不副署財劃法 王金平：盼各界沉澱設法解決僵局

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的「財劃法」，賴清德總統也呼籲立法院立即撤回爭議法案，朝野對立恐加劇。立法院前院長王金平今天(16日)受訪時坦言現在的確是憲政危機時刻，他希望大家要有耐心，體諒各政黨的立場，待各界沉澱後再設法解決僵局，共同營造憲政秩序。立法院前院長游錫堃則說台灣民主非常珍貴，希望民主路上大家一起走。

行政院長卓榮泰動用「副署權」，不副署立法院三讀通過的「財劃法」，引發的爭論持續延燒，朝野對立僵局難解。

立法院前院長游錫堃16日回到立法院舉辦「台灣民主路書法集」新書發表會，現任立法院長韓國瑜、前院長王金平、蘇嘉全等同台祝賀，該如何化解目前的憲政僵局成為媒體追問的焦點。

王金平受訪時，針對賴總統批評在野黨立法濫權，韓國瑜是否應出面協調紛爭一事表示，現在大家各有看法、各說各話，就讓各界沉澱之後再設法解決僵局。他並認為目前的僵局也不是韓國瑜一個人能處理，立法院的政策必須經過議決，立法院長才能根據議決結論對外進行協商討論、發表意見。

媒體追問現在是否為「憲政危機時刻」？王金平坦言「的確是」，他呼籲大家體諒彼此的立場，共同營造憲政秩序。王金平說：『(原音)我想大家要有耐心，也要有真正彼此體諒的心，看看各政黨的立場怎麼樣，怎麼樣共同營造憲政程序。大家都遵守憲政規範，制訂國家的各種政策，這比較要緊，如何化解這個僵局，我想總統應該有他的想法跟作法才對。』

立法院前院長游錫堃受訪時則表示，台灣民主自由很珍貴，他還是一句話，「台灣民主路，大家一起走」。

而立法院長韓國瑜步入會場時，面對媒體追問行政院不副署「財劃法」修法、賴總統批評立院「獨裁」等問題時，皆未回應。