政院不副署財劃法 盧秀燕反應曝光

卓揆宣布財劃法不副署，媒體詢問，盧秀燕不發一語，中市府則籲依法執行。（圖：寇世菁攝）

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創下憲政首例，台中市府表示，再修版財劃法11月已三讀，呼籲政院儘速執行、實質增裕地方財源。市長盧秀燕今天（16日）主持市政會議前，針對媒體詢問，則不發一語，隨即步入會場。

行政院長卓榮泰昨天下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，直指財劃法修正案侵害行政權，審議過程違反公開透明，若施行會造成國家發展有無可回復的重大危害等三大理由，將依據憲法不副署。對此，地方政府紛紛表示看法，台中市政府財政局表示，今年11月14日立法院三讀通過再修版財政收支劃分法，保障各地方政府獲配中央補助的比率及額度，呼籲行政院儘速執行，以落實解決修法前地方自有財源普遍不足的困境，實質增裕地方財源，提高地方財政自主權並加速建設發展。

台中市政府週二召開市政會議，會前媒體詢問市長對卓揆不副署的看法，盧秀燕並未回應，快速步入會場，主持市政會議。（寇世菁報導）