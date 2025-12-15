政院不副署財劃法、立院敢倒閣？學者：藍白真的沒有什麼解套方式

記者李鴻典／台北報導

藍白在立法院推動多項爭議法案，否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，又聯手停砍年金，傳府院高層定調將以「不副署、不公布」處理。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元說，從法律的角度來說，藍白真的沒有什麼解套方式，他們唯一能做的就是用假訊息帶風向而已。

葉耀元說，從法律的角度來說，藍白真的沒有什麼解套方式，他們唯一能做的就是用假訊息帶風向而已。

葉耀元指出，憲法本來就沒有規定行政院「一定」要副署與執行立法院三讀通過的法案，尤其是當該法案本身的立法程序與內容根本就是毒藥的時候，更不應該去執行。

廣告 廣告

藍白也有憲政的權力去制衡民進黨政府，也就是倒閣。藍白握有立院多數，倒閣案一定可以通過，而屆時行政院長就會下台，政府重組，同時間行政院長可以請總統解散國會，讓藍白知道誰才是真正的「民意代表」。葉耀元直言，這種常識的事情，真不知道國民黨跟民眾黨想要繼續假鬼假怪騙選民到什麼時候。

葉耀元也提到，不副署不執行並不是一個賭局，而是在藍白陣營企圖要以立法權綁架行政權最後一道「憲法賦予的防線」。

這跟獨裁沒有什麼關係，因為所謂的獨裁是：行政權可以完全忽略立法權。但事實上立法院擁有倒閣的選項，這是憲法賦予立法院在立法權與行政權彼此碰到不可解的僵局的時候，改變狀況的一道窗口。藍白不去行使憲法賦予的權力，只會在那邊獨裁東獨裁西的叫囂，講半天其實不過就是他們「不想放棄以選上的立法委員的身分」以及「擔心立院重選會輸」這麼簡單而已。

葉耀元也表示，藍白整天都在說自己是「多數民意」的代表，那就直接立院改選吧，看看你們在亂搞一年多後還剩下幾席（這跟大罷免不同，選舉辦法不同，投入選舉的資源也不同，不可相提並論）。敢不敢衝啊？

對了，從法律的角度來說，藍白真的沒有什麼解套方式，他們唯一能做的就是用假訊息帶風向而已。

更多三立新聞網報導

快訊／府院評估不副署財劃法等爭議法案？卓榮泰下午3:30親上火線說明

藍白「怕選輸」不敢提倒閣？周偉航酸爆：60%的民意怎麼會輸

支持行政院不副署！林楚茵：藍白惡修財劃法違反舉債上限

政院不副署財劃法？學者：藍白會繼續靠么，其實只要回他們一句話

