政院不副署財劃法 綠全力支持 藍批毀憲亂政但不會倒閣

行政院長卓榮泰今天(15日)宣布不副署再修正版財劃法，並提及立法院可以依憲法增修條文對他提倒閣制衡。對此，民進黨團表示支持行政院所做的決定，希望煞住暴衝的國會列車，避免國家走向失速。國民黨立委翁曉玲批卓揆毀憲亂政，但表示立院應不會提不信任案，因為「沒有意義」、民眾黨主席黃國昌則揚言將號召民眾上街抗議。

立法院於11月14日再修正財劃法，依據程序，總統最晚要在15日公告。不過，行政院長卓榮泰今天下午宣布「不予副署」。

民進黨團為此召開記者會，幹事長鍾佳濱表示，行政院依憲法規定向立法院負責，也肩負施政推動的最終責任，因此，當行政院長基於憲法賦予的忠誠義務，認為國會通過的法案有違憲之虞或是牴觸國家利益、違反人民意志時，可以基於中華民國憲法的規定不副署，因此，民進黨團全力支持行政院的決定。鍾佳濱：『(原音)民進黨團其實在上週也透過賴總統、黨主席的邀請在民進黨中央黨部我們進行討論，當時就一致決定黨團51位成員團結一致，做出我們支持行政院院長不副署的這樣一個重大的憲政決定。』

民進黨團副幹事長沈伯洋也說，當修法過程未符合正當程序、逾越憲法時，民進黨團支持行政院所做不副署決定，這是守護憲法的時刻。另一名副幹事長范雲也提到，當憲法法庭被在野黨癱瘓、覆議這條路也被堵住的情況下，卓榮泰不得已才這樣做，希望可以煞住暴衝的國會列車，避免國家走上失速。

國民黨立委翁曉玲則質疑卓榮泰是毀憲亂政的「破門人」。至於卓榮泰表示立法院可以對行政院長提不信任案制衡，翁曉玲認為立法院應不會提倒閣，因為沒有實際意義。翁曉玲：『(原音)倒閣之後，總統可能還會重新再提名他，我們現在的憲法裡面沒有規定說總統不可以一直重複的提某一個被倒閣下來的行政院院長，更何況解散國會的這件事情，在今年8月賴清德他們所推動的大罷免，他就已經是個實質的解散國會了，所以基本上立法院不會去做倒閣的動作，因為沒有意義。』

民眾黨團總召黃國昌則偕同黨籍立委在議場前召開記者會，呼籲賴清德總統懸崖勒馬，立刻停止破壞權力分立體制，更表示若毀憲亂政成為事實，將號召民眾上街抗議。