政院不副署財劃法！綠拋2招破憲政僵局：應儘速讓憲法法庭恢復運作

記者楊士誼／台北報導

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，引起討論。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，不副署就是「手煞車」，是在煞車系統失靈時的緊急裝置，但若要化解目前的僵局，應讓憲法法庭儘速恢復運作，立院也應接受政院版財劃法的審查，有待立院往前一步，「手煞車只能讓車子不墜崖，但車子能否正常恢復行駛也有賴國會多數的智慧」。

鍾佳濱指出，不副署就是「手煞車」，是在煞車系統失靈時的緊急裝置，當然手煞車也有使用規範，都有待發展。但行政院長的副署權不是基於對抗國會，而是行政權被侵犯時的自我保障，最好還是回到憲法規定的常態救濟，就是憲法法庭，只要能恢復運作，副署權就能回到常態。

鍾佳濱表示，若要化解目前的僵局，單靠手煞車是不夠的，未來能否導回正軌還是有賴憲法法庭儘速恢復運作；而若立院多數認為財劃法非常重要，應光明正大接受院版財劃法付委審查。他強調，要解決財劃法的問題，可由立法院再度審議政院版財劃法，就可以調和處理，化解僵局有待立院往前一步「手煞車只能讓車子不墜崖，但車子能否正常恢復行駛也有賴國會多數的智慧」。

鍾佳濱另指出，憲法法庭被癱瘓，不是因不提名或人選不通過，歷任總統也有多次提名、國會也有多次審查，並沒有不提名、不審查的前例。「倒是憲法訴訟法惡修造成立法權侵犯司法權，這是最根本的原因」，不是因為總統不提名也不完全是因為立法院不審查，而是出自於憲法訴訟法被藍白大幅惡修，嚴重侵犯到另一憲政機關的職權，則有待大法官解釋。

另針對立法院明日議程新增針對不副署的專題報告與質詢，鍾佳濱則說，行政院任何作為都要受到立法機關監督，而國會要求行政院負責最最嚴重的方式，就是根據憲法增修條文第三條提起「不信任投票」，這是對於行政權的全盤質疑跟否定，一旦投票通過，閣揆當然要在十日內辭職，而發起不信任投票就是對行政權最大的監督，「立委不該捨棄憲政的正途，再多質詢跟專案報告還是要回到憲法的正軌」。

