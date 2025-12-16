政院不副署財劃法、蔣萬安稱對北市嚴重衝擊 台灣基進反問這一句

記者李鴻典／台北報導

財劃法修法，行政院長卓榮泰15日下午宣布將不予副署。台北市長蔣萬安表示，確實會對台北市造成嚴重的衝擊，必須重新盤點相關財源及市政建設。對此，台灣基進反問，問題的核心卻不在「拿不拿得到錢」，而在於「拿到錢要怎麼用」。

卓榮泰15日下午宣布不副署財政收支劃分法版本。台北市長蔣萬安表示，這確實會對台北市造成嚴重衝擊。（圖／翻攝畫面）

台灣基進說，蔣萬安指出，卓榮泰不副署藍白修惡的《財劃法》，將對台北市財政造成「嚴重衝擊」，理由是若沒有該修法，台北市將少拿約442億元的統籌分配稅款。

台灣基進表示，乍聽之下，這番說法彷彿是在為市民爭取權益，但問題的核心卻不在「拿不拿得到錢」，而在於「拿到錢要怎麼用」。

蔣萬安的台北市府至今都還沒告訴市議會與台北市民，這筆增加的統籌款要怎麼用？

台灣基進提到，台北市政府至今仍未更新預算書，全國22縣市，只有台北市把多的統籌分配款暗槓，讓議會根本無從監督審查，蔣萬安曾經稱用於公托與校舍改善，但這些項目預算僅編列46億與57億，台北市可是多了四百多億。

廣告 廣告

台灣基進質疑，蔣萬安連錢怎麼花都還沒想好，卻急著恐嚇市民「不副署會出大事」，好意思說會對台北市造成嚴重衝擊？

更多三立新聞網報導

卓榮泰捍衛憲政不副署財劃法！媒體人拋話題：下一步參選台北市長？

聖誕文化也有藝術嘉年華！台北市長蔣萬安+200位藝人站台支持

傳財劃法不副署！卓榮泰還未公布 蔣萬安先表態

接待高中生參訪立院 王世堅開金嗓唱「沒出息」

