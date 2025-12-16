政院不副署財劃法 蕭美琴發文力挺籲國人：一同堅守憲政秩序

蕭美琴(資料照片，總統府提供)

賴清德總統昨天邀請行政院及考試院長茶敘，做出支持行政院不副署財劃法決定。副總統蕭美琴今天表達力挺態度，並呼籲國人一同堅守憲政秩序與財政紀律的防線，捍衛民主台灣、守住國家命脈。

立法院11月14日三讀通過修正財劃法，行政院移請立法院覆議，立法院12月5日投票表決不予通過，同日咨請總統公布財劃法修正案，依法總統最晚應於15日公布。

行政院長卓榮泰昨天在茶敘後宣布不副署財劃法修正案，總統府昨晚也未公布，且將卓榮泰在法案上「加註」不副署的意見，箋函五院院長，創下憲政首例。

廣告 廣告

蕭美琴今天在臉書轉貼賴清德的說法指出，賴總統針對當前憲政局勢發表談話，呼籲立法院即刻撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並支持行政院不予副署違憲亂政法案的決定。

她也籲請所有國人，「與我們一同堅守憲政秩序與財政紀律的防線，捍衛民主台灣、守住國家命脈」。

【看原文連結】