政院不副署財劃法 藍白立委不接球倒閣

行政院長卓榮泰「不副署」惡修財劃法，藍白兩黨氣得跳腳，直轟違憲，還揚言要上街頭，民進黨立委強調不副署是合憲手段，過去郝柏村擔任閣揆就曾針對人事案不副署，綠營還表示，113席立委可以搞定的事情，沒必要到街頭去講，依照憲法藍白可以倒閣，但實際詢問，沒人要提。

立法院民眾黨8位立委在議場前排排站，痛斥行政院長卓榮泰"不副署財劃法"是違憲。民眾黨團總召黃國昌：「如果賴清德卓榮泰一意孤行，他們一定會接受民意的懲罰。」立委（民）沈伯洋：「如果今天立了一個法，是要國家自殺的話，請問行政院要副署這樣的法案嗎，逾越憲法的界線，這個就是今天不副署的原因。」

立法院民進黨團第一時間聲援卓榮泰，力挺閣揆不副署，更嗆藍白還有"倒閣"這個最後手段。國民黨團書記長羅智強：「倒閣之後60天國會才要重選，那60天就是行政權獨大，只要換6個行政院長，一整年都是他獨裁。」





立委（民）吳思瑤：「那個氣燄高張的羅智強到哪裡去了，不要為害怕找理由，面對民意國民黨到底在怕什麼。」對於倒閣重選，藍白不接球，民眾黨還嗆聲，不排除走"街頭路線"。民眾黨團總召黃國昌：「（剛剛說會跟人民站在一起），（是未來可能會上街抗議），沒錯台灣民眾黨會結合所有，無法容忍賴清德要稱皇稱帝，大家一起共同站出來，對抗賴清德的綠色暴政。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「這個事情113個立委就可解決的事情，似乎不需要勞煩到民眾。」綠營呼籲行政院跟立法院的衝突，在體制內解決，也強調不副署是合憲手段，因為回顧1991年，當時的行政院長郝柏村就曾行使不副署權。





前總統李登輝（2013）：「（郝柏村）他找我說，那後面的行政院長要叫誰，我跟他說這件事沒有叫你，他稍微不高興講話比較那樣，我就大聲給他喊，我是總統行政院長要叫誰，是我的權力。」34年前，前總統李登輝想將蔣仲苓升任一級上將，閣揆郝柏村以蔣仲苓不符條件，堅持不副署，讓人事案一度擱置。時隔多年，不副署的對象，從人事案換成法案，若朝野間都無意各退一步，只能訴諸民意看誰有理。

