政院不副署財劃法 藍：不會退卻將繼續推民生法案

（中央社記者劉冠廷台北16日電）行政院拍板不副署財劃法，國民黨立法院黨團書記長羅智強今天表示，國民黨絕不會因為總統賴清德違憲行為有任何退卻，會加緊推出各項民生、福國利民法案。

依據程序，立法院11月14日三讀通過修正的財劃法，最晚須於12月15日公告。不過，行政院長卓榮泰在15日舉行「捍衛憲政秩序」記者會中表示，這版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論的民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

羅智強今天受訪表示，賴總統的憲政智慧已到了外星人等級，從來沒聽過全世界有在野獨裁這個名詞，請問賴總統，立法院通過的法案執政黨不副署、不執行，那立法院存不存在的差別是什麼。沒有立法權的平衡，那叫行政獨裁，全世界只有行政權有獨裁的可能性，什麼時候有在野獨裁。

此外，談到是否提出倒閣，羅智強說，卓榮泰已經被搞成像菜瓜布一樣，換掉一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，這是賴總統的陽謀，犧牲一個菜瓜布，然後宣布解散國會，60天的重選期，就可以當土皇帝60天，最後換新的行政院長上來。

國民黨立委洪孟楷則說，國民黨不是不敢倒閣，是不需要倒閣，沒有必要陪民進黨政府玩辦家家酒，倒閣後總統得解散國會，所以拿免洗的行政院長來換真金白銀一票票選出來的立委席次，天底下有那麼便宜的事嗎。

洪孟楷表示，立法院會繼續運作，如果三讀通過的法案，行政院都擋著不副署，那是行政院的事，自己去面對廣大的民眾與民意。（編輯：翟思嘉、林淑媛）1141216