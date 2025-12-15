政院不副署財劃法 許淑華呼籲卓院長應與立院溝通勿影響地方建設

政院不副署財劃法 南投縣長許淑華呼籲卓院長，應與立院多加溝通勿影響地方建設。(圖：南投縣府提供)

南投縣長許淑華15日針對立法院通過之《財政收支劃分法》修正案及其後續執行爭議，發表看法。她表示，新版《財政收支劃分法》通過後，南投縣預計統籌分配稅款可增加一百四十四億元，較以往大幅增加。扣除中央調整一般性補助款及各部會專案補助影響後，實際淨增加金額雖約不到十億元，但仍對地方財政有所助益。縣政府原規劃在今年清償債務後，利用增加財源推動社會福利政策及地方建設，包括基層基礎設施改善等。

許淑華指出，縣政府已依新法預期財源編列明年度預算，將相關建設及福利項目納入其中。然而，近期傳出行政院確定不執行新版《財政收支劃分法》再次修正案，令地方縣市深感憂慮。若中央不予執行，等同地方原本預期增加一般性補助款的財源無法到位，反因中央先前通知各部會減少補助，導致地方不僅未獲預期資金，還遭扣減原有補助，造成雙重衝擊。

她進一步說明，目前中央在地方配合款比例亦有調整趨勢，例如生活圈道路補助以往達81%，未來可能大幅下降至不明比例。在多重壓力下，地方政府施政面臨執行難度增大，最關鍵在於預算穩定性不足，難以預測中央撥款金額，進而影響地方各項政策規劃及執行，增加施政困難度。

許淑華呼籲，總統已表達希望院會間進行調節，卓榮泰院長亦應與立法院多加溝通。現階段國會呈現「朝小野大」態勢，若採取對抗態度，將無助整體預算執行及地方施政。希望中央勿因立法院與行政院對立，而影響地方政府民生建設及福利推動。

許淑華強調，若中央確定不執行新版《財政收支劃分法》再次修正案，南投縣政府將盡力調節財政狀況，不會因中央變動而影響對縣民承諾之政策執行。例如六十五歲以上長者健保費由縣府負擔等福利，仍將依縣府預算如期推動。縣政府不希望再度舉債，將優先維持施政穩定性。同時，將極力向立法院爭取，確保行政院如實、如期撥補預算給地方，讓地方政府能安心推動建設，造福縣民。

南投縣政府表示，將持續關注後續發展，並與其他縣市共同向中央表達訴求，維護地方財政自主及施政穩定。