政院不副署財劃法 許淑華憂心喊話卓榮泰

▲許淑華主持縣政會議時，憂心行政院不執行新版《財劃法》再次修正案。（圖／南投縣政府提供，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 南投縣政府今年10月宣布達成零負債、拍板明年起老人健保費由縣府負擔，卻遇《財劃法》修正三讀後，府院擬「政院不副署、法律不公布」處理。縣長許淑華今日主持縣政會議時，擔心對地方造成雙重衝擊。喊話行政院長卓榮泰應與立法院多溝通。她指出現階段國會朝小野大，採取對抗態度無助整體預算執行及地方施政。希望莫因兩院對立，影響地方政府民生建設及福利推動。

依縣府計算，新版《財政收支劃分法》通過後，南投縣統籌分配稅款預計增加144億元，扣除中央調整一般性補助款、各部會專案補助，實際淨增加金額不到10億元，仍對地方財政有所助益。縣政府原規劃在今年清償債務後，利用增加的財源，推動65歲以上長者健保費縣府負擔等社會福利政策及地方建設。

許淑華今（15）日在縣政會議中指出，縣政府已完成編列明年度預算，但近期傳出行政院確定不執行新版《財劃法》再次修正案，預算穩定性不足，地方縣市對明年不僅未獲預期資金，還可能被扣減原有補助，造成雙重衝擊。

許淑華說，總統已表達希望院會間進行調節，希望中央勿因兩院對立，影響地方政府民生建設及福利的推動。若中央確定不執行新版《財政收支劃分法》再次修正案，南投縣政府將盡力調節財政狀況，不會影響對縣民的承諾。縣府也將與其他縣市共同向中央表達訴求，維護地方財政自主及施政穩定。



