政院不副署財劃法！邱毅曝賴清德盤算嘆這句

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，前立委邱毅今（17）日表示，這就是賴清德的陰謀，對內高壓極權獨裁統治，想再來一次類大罷免，「這麼胡搞下去，不出三年，台灣必被淘空殆盡」。

針對行政院不副署一事，邱毅今日在臉書發文表示，「怪不得外媒批評賴清德是魯莽的人，這次他又衝到第一線硬幹了。行政院長副署權是在制衡總統權力的，當年郝柏村為制𧗾李登輝時就用過，針對的對象是蔣仲苓的人事權，但現在卻被賴清德拿來對付在野黨。」

邱毅指出，立法院通過的法案，賴清德不滿意，可以指示行政院長卓榮泰不副署、不負責、不執行，「這麼亂搞，還能叫民主政治？這就是獨裁，就是法西斯，就是封建帝制。台灣人民終於有感了，覺得應該站出來反抗了。蔡正元提彈劾賴清德，黃國昌呼籲人民走上街頭抗爭。」

邱毅續指，賴清德在逼在野黨倒閣，若在野黨中計，真去倒閣，賴清德只需換掉卓榮泰，找個傀儡繼任還不容易，「接下來卓榮泰換跑道選台北市長，賴清德則解散立法院，全面重新改選，再祭出司法檢調追殺，媒體撲天蓋地抹黑抹紅，再來一次『類大罷免』，這就是賴清德的陰謀。」

邱毅痛批，賴清德對內高壓極權獨裁統治，對外跪舔川普大腿獻媚，連對日本高市早苗也極盡巴結討好，這麼胡搞下去，不出三年，台灣必被淘空殆盡。

邱毅直言，現在環境完全變了，台獨派與媚美獨台派，其實是合流的，前者用激烈的手段鼓動民粹，後者則是小駡大幫忙，還是聽命於背後的美國老子，賴清德敢這麼囂張，肆無忌憚，不是沒有道理的。

邱毅感嘆，他和蔡正元奮鬥一生，「如今都已垂垂老矣，眼見起高樓，眼見宴賓客，眼見樓塌了，就只能坐看樓起樓塌，徒呼負負，為之奈何！」

賴清德再轟藍白傷害民主體制：不副署不是為了政黨利益

身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，且強推多項法案，弱化中央政府財政與國家防衛實力；他強調，執政團隊為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。

