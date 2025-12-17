政院不副署財劃法 鄭麗文質疑是憲政笑話、台灣民主悲歌

針對行政院長不副署立法院日前再修正的財劃法修法，國民黨主席鄭麗文今天(17日)表示，這不但是憲政笑話，更是台灣民主的悲歌。對於賴清德總統批評在野黨推動一系列修法是把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，鄭麗文則說在野黨無法獨裁就如同男生不會生小孩。

立法院11月14日再修正財劃法，行政院認為窒礙難行、提出覆議，但遭立院否決。行政院在總統公告期限當天宣布不副署，並強調堅定捍衛憲法權力分立、堅守國民主權與民主原則及確保國家發展與財政穩健。

廣告 廣告

對此，國民黨主席鄭麗文17日在中常會發表談話時表示，賴清德總統上任後帶頭毀憲亂政，使得台澎金馬陷入高度不安、國內政局不斷惡鬥循環，如今偕同閣揆不副署、不執行財劃法修法，更是台灣民主的悲歌。鄭麗文：『(原音)可以完全藐視國會，國會三讀通過的法案視若無睹，即便多次覆議，結果只要不如賴清德的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長玩不副署、不執行，這不但是憲政笑話，而且是台灣民主的悲歌。』

對於賴總統說在野黨推動助理費除罪化等修法，是把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，鄭麗文則批評賴總統沒有民主素養，因為在野黨無法獨裁，就如同男生不會生小孩。

鄭麗文也指出，賴政府的錯誤政策導致產業外移、台灣嚴重被掏空，還推動大罷免，是窮台、亂台、毀台；國民黨則是富台、護台、保台。她並呼籲黨內做好長期作戰的準備，因為最後決勝點是2028年大選，且國民黨沒有輸的本錢。

此外，今天中常會通過修正中央考紀會設置辦法，國民黨文傳會主委吳宗憲會後受訪表示，未來將成立紀律執行小組，對於所有暫時停止黨權的案件，都將由紀律執行小組負責調查相關事證，以加速案件的處理；另外也針對黨紀處分新增追溯期限的規定，包括「知悉期2年內」與「行為終止5年內」，以避免考紀案件追溯發生沒有限期的問題。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

不副署財劃法 賴清德：是為捍衛憲政秩序非政黨利益

不副署財劃法創憲政首例 卓揆：政院有責任捍衛權力分立原則

政院不副署財劃法 綠全力支持 藍批毀憲亂政但不會倒閣