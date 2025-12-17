政院不副署財劃法 陳建仁：應坐下來好好溝通

行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》，曾任行政院長的中研院士陳建仁今天（17）受訪表示，在自由民主法治的國家，都需要朝野共同努力、坐下來好好溝通；相信任何問題都有解決辦法，盼望朝野合作好好談，把問題解決。

立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，不過行政院長卓榮泰宣布「不副署」，法案因而無法生效，引發朝野對峙升溫。

陳建仁今天消除C肝國家認證工作小組召集人身分，出席衛福部「台灣領航 消除C肝」國際記者會。談到台灣提前達到消除Ｃ肝目標，他強調「團結」的重要性，當我們大家都能夠團結在一起，不分彼此，任何事情都能夠成功；當我們離心離德，事情是很難成功的。

當問到是否支持卓榮泰提出不副署，陳建仁表示，在自由民主法治的國家，都需要朝野共同努力，坐下來好好溝通，不管法國、歐盟、日本都有很好的溝通。

陳建仁說，為了國家、為了台灣更好，大家都應該靜下心、沉澱下來，好好彼此溝通，我相信任何問題都有解決辦法。只要我們能夠彼此互相信任，為國家的美好而努力，盼望朝野合作好好談，把問題解決。

