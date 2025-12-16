政院不副署財劃法 陳見賢痛批：賴清德發動「違憲政變」踐踏民主、霸凌地方

針對行政院面對立法院依法三讀通過《財政收支劃分法》修正案，竟公然採取「不副署、不公布」的作法，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢痛批，這已不是程序爭議、不是政治攻防，而是一場正在進行中的「違憲政變」。行政權公然否定國會決議、拒絕履行憲法義務，等同以行政力量中止憲法運作、架空民主制度，是對中華民國憲政體制的全然踐踏。

陳見賢直言，中央此舉等同對全體國人宣告，只要國會決議不合民進黨心意，法律就可以不執行，憲法就可以當廢紙，獨裁心態已全面現形。當一個政府開始選擇性守法，那已不是失職，而是對民主制度的破壞。這場憲政災難的核心，在人為濫權、蓄意違憲。

依據《中華民國憲法》第72條明文規定，法律經立法院通過後，總統「應於十日內公布」。陳見賢強調，這是憲法義務，不是政治選項，更不是可以討價還價的權力空間。總統若明知法律合法成立，卻選擇拒絕公布，就是以總統之名，發動違憲行為，中華民國正面臨一場「違憲政變」。

批賴清德帶頭踐踏憲法 陳見賢：民主被一點一滴掏空

陳見賢嚴正點名賴清德總統怒斥，「你是總統，不是皇帝。你宣誓效忠的是中華民國憲法，不是民進黨。」他強調，當總統帶頭踐踏憲法，民主不會立刻死亡，但會被一點一滴掏空，最後只剩下空殼。

陳見賢指出，卓榮泰院長所領導的行政院，明知立法院決議已完成完整憲政程序，卻選擇拒絕副署、集體擺爛，行政院長不但沒有扮演憲政守門人的角色，反而成為違憲行為的執行者與共犯。總統與行政院長一搭一唱，把行政權當成對抗憲法、對抗國會的武器，這不是治理，是對制度的公然造反，「賴清德、卓榮泰，你們正在侵蝕民主，註定被寫進歷史的民主之恥。」

陳見賢：地方民眾的生存權，不應淪為政治籌碼

陳見賢強調，新竹縣政府115年度總預算早已依法編列完成，財劃法完成修正後，新竹縣115年可增加177.17億元中央統籌分配稅款，但中央卻同時扣減分配給本縣的一般性補助款及計畫補助款，事後反覆操弄、刻意拖延攸關地方生死的財劃法，最後乾脆拒絕副署、拒絕公布，「中央以違憲手段癱瘓制度、報復國會、懲罰地方的政治清算，其惡劣程度，前所未見！」

陳見賢表示，新竹縣早已是台灣科技產業與國家競爭力的核心引擎，卻在制度上被中央長期當成「責任無限、資源有限」的提款機。人口快速成長、交通壅塞、教育資源長期不足、醫療量能吃緊，中央一項項丟給地方承擔，卻在財政制度上死守不放，「這不是治理，是結構性的掠奪，是中央對地方的制度霸凌！」

陳見賢強調，地方民眾的生存權，不應淪為政治籌碼，縣民的未來更不是中央權力鬥爭的祭品。自己將持續站在第一線，為地方、為孩子、為縣民、也為中華民國的憲政秩序，正面迎戰，絕不退讓。

