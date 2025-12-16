政院不副署財劃法 黃偉哲公開回應了

行政院長卓榮泰不副署財劃法，台南市長黃偉哲公開回應。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長卓榮泰不副署在野版的「財劃法」，台南市長黃偉哲今天受訪時認為，立法院通過不符合民眾利益，且有違憲之嫌的法案，對於閣揆的做法，他支持、肯定。

黃偉哲今天一早到龍崎參加空山祭宣傳活動時，面對媒體詢問行政院不副署財劃法，他做出以上的回應。

黃偉哲說，無論是針對財劃法或所謂停砍軍公教年金，對國家財政，以及整個立法過程從程序都不周延，從結果來看，對國家財政有很大負面影響，因此他同意行政院長不副署。

黃偉哲提到，閣揆不副署立法院通過的很糟糕法案，事實上合憲，憲法沒有規定行政院副署權是針對總統而來。

黃偉哲認為，事實上，對立法院不合乎民眾所期待、不合乎民意且傷害國家法案，有權力做一些法律上的救濟，就是不副署。

黃偉哲表示，立法院如果認為行政院這樣的做法不對，可要求倒閣，通過後行政院長可提請總統解散國會，大家全面進行改選，以最新民意做最新展示。

黃偉哲強調，不管哪一方政治人物，面對民意都要低頭，讓民意做最終裁判合乎法治，也合乎道理。

