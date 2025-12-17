政院不副署財劃法 黃國昌怒轟：毀憲亂政

▲政院不副署財劃法爭議法案，民眾黨主席黃國昌痛批毀憲亂政。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民眾黨今（17）日召開中央委員會，面對賴清德政府帶頭不守法「不副署、不公布、不執行」立法院三讀通過的法律，赤裸裸意圖集行政、立法、司法三權於一身，民眾黨主席黃國昌嚴正痛批，這已非朝野對立，而是總統與行政院公開挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線、向民主宣戰，必須有長期備戰的心理準備。

黃國昌指出，民進黨政府非常清楚，行政院沒有不副署立院三讀通過法律的權力。去年總統府秘書長潘孟安在立法院備詢時，面對民進黨自家立委詢問就明白表示「總統如期公布法律，行政院就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」。然而賴清德總統、行政院長卓榮泰不擇手段踐踏憲政體制，只因不接受「民進黨不喜歡的法案」、選擇以行政權粗暴架空國會、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。大惡罷32：0後，社會本應休養生息，不過「賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰」。

黃國昌表示，民眾黨將凝聚民意守護民主憲政，與人民並肩，絕不讓賴政府踐踏台灣民主精神，政策會本周日（12/21）將舉辦憲政論壇，邀請法學界重量級學者：前考試委員黃錦堂、國立台灣大學政治系教授陳淳文，從憲法出發，直球對決這場憲政危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

黃國昌重申，面對賴清德與卓榮泰走向獨裁，唯一能透過制度給予最大教訓的，就是人民在2026年、2028年投下的每一張選票；以民主程序對抗毀憲亂政，長期備戰、守住台灣的民主底線。

