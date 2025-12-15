政院不副署逼倒閣？羅智強嗆賴清德：1年換6個閣揆能整年獨裁當皇帝

立法院藍白黨團日前聯手通過的《財劃法》，傳出行政院將採「不副署、不公布」的方式應對，甚至綠營立委還建議，倘若在野黨不滿可以提倒閣。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強表明「國民黨不奉陪」，甚至還開酸，「倒閣之後60天國會才要重選，如果60天換一個行政院長，只要換6個，賴清德就能一整年都獨裁當皇帝！」

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強和立委王鴻薇今（15）日上午召開「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會，會後有媒體問及倒閣議題，羅智強批評，賴清德總統現在的做法，就是在效法南韓前總統尹錫悅，事實上這就是另外一種新的獨裁和戒嚴，完全癱瘓國會、違反《憲法》，不執行國會通過的法律，已經跟獨裁沒什麼兩樣，但他要告訴賴清德，不要把台灣人民當塑膠，台灣人民不會那麼笨，都看得清楚民進黨赤裸裸的陽謀。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

羅智強形容，民進黨現在一直喊倒閣，還說藍營為何不倒閣，但這就是賴清德的陽謀，倒了一個卓榮泰，還會有千千萬萬的卓榮泰，卓榮泰現在被賴清德搞成像菜瓜布一樣用完就丟。

羅智強指出，一旦倒閣後要過60天才重選，那這60天就是行政權獨大，等到60天重選結果出爐，換一個新的行政院長上來，若是持續不執行、不副署立法院通過的法律，難道要再倒閣一次？讓國會再空轉空白60天，憲政國會空窗，讓賴清德繼續獨裁獨大？

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

羅智強續指，保守估算一下，若是賴清德60天就換一個行政院長，那只要換6個就能一整年都獨裁當皇帝。所以倒閣這個說法，民進黨自己去倒閣，國民黨不奉陪，為何要用倒閣來換掉一個菜瓜布，然後用下一個菜瓜布再逼在野黨再倒閣？

