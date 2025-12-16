政院不副署開憲政首例 許宇甄：人民選出的國會形同被架空

閣揆卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，創憲政首例。（圖：翻攝行政院直播記者會）

行政院長卓榮泰15日下午率政院官員舉行記者會，宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修法，創憲政首例。國民黨立委許宇甄痛批，此例一開，未來任何賴清德總統、卓榮泰不喜歡的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設，人民選出的立法機關將形同被架空。

卓榮泰指稱，立法院再修正的《財劃法》有其明顯三大違憲之處，中華民國憲法既然賦予行政院長副署權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署停止惡法對國家傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院長的責任。

許宇甄則說，卓榮泰援引《中華民國憲法》第37條，宣稱將對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案「不予副署」，並以此自居「捍衛憲法」，不僅嚴重誤解《中華民國憲法》，更是將「副署權」扭曲為行政院長的「一票否決權」，公然以行政權凌駕立法權，是對權力分立與民主法治發動最嚴重的正面衝撞。

許宇甄強調，卓榮泰覆議8次被否決8次，理應下台8次負起政治責任，現在不僅不下台，卓榮泰還將副署說成是「可以停止惡法」的武器，這等同是將程序要件「偷換」為實質否決權，根本不是依法行政，而是行政權的嚴重擴張。

許宇甄指出，《憲法》明文規定，公布法律需副署，但從未授權行政院長可用「不副署」來凍結國會通過的法律，賴清德、卓榮泰憑空創設的否決權，就是在破壞憲政秩序。憲法法庭能否運作，絕不是卓榮泰可以不守憲、不守法的「免死金牌」。

許宇甄續指，相反地，越是在憲政爭議升高的時刻，執政者越應嚴守憲政程序，而不是僅憑一句「我認為違憲」，就將國會決議打成廢紙。而且，無法提出朝野認同的大法官人選，責任在於總統賴清德。卓榮泰的主張，究竟是在質疑賴清德的無能，還是認為賴清德在毀憲亂政？惡政必亡，卓榮泰不要助紂為虐！

許宇甄警告，卓榮泰的作法已將台灣推向威權的邊緣。任何政府若以「捍衛憲政」之名，行「癱瘓國會、架空法律」之實，本質上就是在複製威權的第一步。今日是拒絕副署、拒絕執行；明天就可能以各種名義拒絕國會監督、拒絕守法，台灣的民主制度會在一次又一次的「例外」中被賴清德、卓榮泰徹底掏空。