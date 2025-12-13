政院不副署 學者籲財劃法公投

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法部分條文修正草案」，國民黨立委紛紛拿著標語合影留念。（本報資料照片）

賴卓體系擬以不副署或副署後不執行，來抵抗立法院通過的三讀法案。對此，學者認為，現在已經是「政治問題」，而非「憲政問題」。總統權力過大將讓立法權吃盡苦頭，無論是釋憲或倒閣都是民進黨想要的走向，建議在野黨或可發起財劃法公投，以民意抵制執政黨；也有學者建議國民黨應強化論述，並加速布局地方大選，以民意制裁民進黨。

東吳政治系兼任助理教授張元祥表示，沒有一套憲政制度可以完美到處理任何政治僵局，「尊重憲政精神」、「建立憲政慣例」及「政客對權力的自我節制」才是化解憲政危機的最好方法。

張元祥指出，「中華民國憲法增修條文」原本就是一輛拼裝車，政治妥協的結果，當年前總統李登輝與民進黨聯手推動第四次修憲，被評為「一套西裝換回四條內褲」。修憲後我國政治體制偏向總統制，行政院長只是總統的執行長，如果賴卓最後決定不副署，目的就是要逼迫立法院提出倒閣。

他直言，以目前制度設計，只有「釋憲」可以解決僵局，但目前朝野對抗持續升高，要通過總統提名的大法官人選難度勢必更高；從政治上則有兩個解方，第一，立法院提倒閣，但這正是賴清德希望的，在野黨應該不會上當；第二，將「財劃法」修正案送交明年公投，由「直接民主」，進行政治裁判，如果屆時民進黨仍不副署或不執行，就將承擔所有政治責任。如果上述兩項政治解方都走不通，只能期待朝野對抗持續到2028改選，由人民作出最終的裁判。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，現階段國民黨比較難解，一方面助理費除罪化爭議燒不停，另一方面地方選戰，包括新北、宜蘭及台中都出現多人參選，賴清德看準國民黨只會罵卻沒有實際作為，因此新開戰場鞏固基本盤，放眼2026選戰，只要從藍營收復一兩個地方政府，氣勢就可以帶動到2028年總統大選。

他認為，目前可行的解方，就是由國民黨主席鄭麗文展現魄力，邀請黨內大老開會共商對策，凝聚共識之後再跟白營談，並加速布局地方選戰，「不在對方預設的戰場作戰，而是回到自己相對優勢的主場迎敵」。