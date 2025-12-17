政院不副署 民眾黨21日辦憲政論壇訴求守住台灣法治

（中央社記者陳俊華台北17日電）行政院長卓榮泰決定不副署財政收支劃分法修法，民眾黨主席黃國昌今天表示，絕不允許賴政府把台灣推向憲政崩壞的不歸路，21日將舉行「憲政論壇」，邀集專家學者與社會對話，守住台灣不應該後退的民主與法治。

台灣民眾黨今天召開中央委員會，針對新竹市府已向內政部提新竹市長高虹安復職申請，黃國昌透過新聞稿表示，呼籲內政部立即讓高虹安復職、勿再拖延，司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。

廣告 廣告

對於卓榮泰決定不副署財劃法修法，黃國昌說，民進黨政府「不副署、不公布、不執行」立法院三讀通過的法律，意圖集行政、立法、司法三權於一身，這已非朝野對立，而是總統與行政院公開挑戰憲政秩序，衝撞法治國底線、向民主宣戰。

黃國昌表示，民進黨政府非常清楚，行政院沒有不副署立院三讀通過法律的權力，然而總統賴清德與卓榮泰踐踏憲政體制，選擇以行政權粗暴架空國會、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。

黃國昌說，賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰；民眾黨將採取正面反制行動，絕不允許賴政府把台灣推向憲政崩壞的不歸路，21日將舉行「憲政論壇」，邀集專家學者與社會對話，直球對決這場憲政危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

至於2026地方選舉方面，黃國昌說明，民眾黨按照既定程序與步調前進，每一位參選人、擬參選人都會努力成為最好人選，並同時與國民黨智庫持續對接，兩黨將擘畫2026年共同政見；儘管在部分議題意見不盡相同，但不影響雙方制衡民進黨蠻橫執政、守護憲政秩序的共同目標。（編輯：林克倫、林興盟）1141217