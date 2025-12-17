政院不副署「王世堅逆風了」！他自曝便當會沒發言 今再喊：別看到針孔沒看到山洞

民進黨立委、中常委王世堅今（17）日出席中常會受訪時，針對上週立委與賴清德總統便當會中傳出的不副署爭議表示，執政黨要抓大放小，不要在政治上都往小處著眼、意氣之爭，否則會犯了「看到針孔沒看到蹦康（山洞）」的毛病。他透露，在便當會當天因態度「太明顯」，因此選擇不發言。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅指出，事到如今身為執政黨的立委，就是黨怎麼決定只能跟著遵守，即便個人有不同看法。他表示，在便當會那天就不發言，因為此時此刻國事如麻，做遠比說重要多了。他強調，大家要討論的那些事，他不認為是那麼重要，又不是說那些事情解決了，國家就從此國泰民安萬事太平。

對於外界追問他的看法是否與黨團總召柯建銘一致，王世堅回應，不曉得柯建銘什麼看法，但他認為柯總召有缺點，相對也有優點，否則怎麼可以稱霸政壇二、三十年。他表示，柯建銘有很老道的一些看法，總是大家殊途同歸、看法一致，就是認為執政黨執政要負最終、最大的責任。據了解，柯建銘在便當會中認為沒有不副署的空間。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／中天新聞）

王世堅呼籲，希望民進黨能夠在這一點慎思，即便現在在野黨很野蠻、很不講理，但身為執政黨就是要萬事隱忍，而且都用協商的方式盡量去化解衝突，就是所謂的求同存異，這是民主的常規。他認為，那天沒有發表意見的人也不只他一個，可能是大家沒有太多時間去思考這些。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／中天新聞）

他進一步闡述，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順，民主政治本來就是有不同政黨、大家有不同的聲音，大家表決為主，但在表決之前可以用協商的方式。王世堅強調，盡可能的執政者就是要去委屈求全，沒辦法每件事情一蹴可及、一步到位，所有的改革都是必須一步、一步來達成，抱持這個想法，不是任何事都可以一蹴可及，不需要那麼急促，「take it easy」。

