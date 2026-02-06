政院不副署《眷改條例》 羅智強：架空立院

▲立法院三讀通過《老舊眷村改建條例》，行政院決定不副署，提案立委羅智強對此痛批，行政院是在架空立法院。。（圖／嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委羅智強提案修《老舊眷村改建條例》，盼解決選區內的慈仁八村長期無法改建的問題，不過修法將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑恐掏空國庫2千億元，引發民團抗議，立法院仍三讀通過，行政院決定不副署，羅智強對此痛批，行政院是在架空立法院。

羅智強表示，《眷改條例》這次修法，連國防部都說了，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是過去國防部疏失造成的，除了修法並無其他解方，更何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏，但行政院寧願違法「不副署」，也要讓眷戶被不公對待、讓5億興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花1200萬元公帑維護。

羅智強說，行政院自己擺爛不解決問題，當在野黨民代幫民眾修法解決，政府竟然還不准，而且還用違法方式破壞民主，製造更大問題。行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責決不退縮。

羅智強批評，行政院現在連依照《憲法》提覆議都不做，逕自就以違反法理的「不副署」或「不執行」，來拒絕立法院三讀通過的法律，這是演都不演，成為毀憲違法的權力怪獸。民進黨政府可能沾沾自喜覺得成功繞開法律、「贏了」國會多數，但踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，這些大家都看在眼裡，濫權的政府最後絕對會受到民意反彈。

