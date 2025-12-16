政院不副署《財劃法》 李文忠嘆不得不然：但無法講出合憲、護憲

行政院長卓榮泰昨宣布以不副署反制在野修正《財劃法》。退輔會前副主委李文忠今（16日）感嘆，行政院也是走投無路。（資料照片／李奇叡攝）

行政院長卓榮泰昨宣布以不副署反制在野修正《財劃法》。退輔會前副主委李文忠今（16日）感嘆，行政院也是走投無路，但他也無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話，朝野都振振有辭，傷害的是民主憲政及台灣，真要如此下去嗎？

李文忠今說，行政院長宣布不副署《財劃法》修正法案反制立院，這是台灣憲政發展史上悲涼、沈重的一天。一年半來朝野惡鬥不止，先是在野黨挾國會多數通過許多違憲違法的法案，幾乎都被憲法法庭裁定為違憲；大罷免後在野黨仍繼續惡搞，通過種種違憲違法法案，以《財劃法》修正案為例，直接違反《公債法》舉債上限。

李文忠表示，本來依憲法權力分立的原則，行政立法爭議可由憲法法庭釋憲解決，在野黨因釋憲不合己意，直接癱瘓憲法法庭，這是前所未見的變局。其它憲政機關，包括總統及四院也如漠視束手，無疑是對憲政發展嚴重斲傷，這是民進黨政府不得不然的原因。

李文忠指出，困難在依現行憲法，面對行政立法僵局，有提請覆議、申請釋憲、被動解散國會三條途徑，當然憲法增修條文留下行政院長副署權的縫隙，行政院也是走投無路。

「但我實在無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話。」李文忠也說，至於某些親藍法政學者義正辭嚴，大加撻伐，但對前途違憲違法及癱瘓憲法法庭視而不見，這2種學者講的是立場大於憲政，做的是幫閒大於學術。

李文忠最後感嘆，這樣發展下去的結果是惡鬥升級、憲政下墮，然後是總預算、1.25兆國防特別預算堪慮。朝野都振振有辭，傷害的是民主憲政及台灣，真要如此下去嗎？



