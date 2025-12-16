政院不副署《財劃法》翁曉玲跳腳 緊急更改議程：報告「追究法律責任」

翁曉玲緊急改變12/18司法及法制委員會議程。資料照片。廖瑞祥攝



立法院11月14日三讀通過藍白版本《財劃法》修正案，最晚在昨天（12／15）應公告，行政院長卓榮泰昨召開記者會宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰批立法院才是獨裁，如果他被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲的鬥士」。對此，國民黨立委翁曉玲今天（12／16）也出招了，本週四的司法及法制委員會增列議程，要總統府秘書長等人，針對「行政院不副署追究法律責任」要求報告。

卓榮泰昨日宣布，停止惡法傷害國家，不副署再修惡版財劃法。他更表態，「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣，那會是我畢生的民主勳章」，他願成為護憲鬥士，與勇敢的國人一起。

另外，總統賴清德也在國政茶敘後的講話中指出，他支持卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠。

對此，翁曉玲身為司法及法制委員會的召委，出招增列12月18日議程，邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

