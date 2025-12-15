政院不副署《財劃法》 藍委：不要妄想在野提倒閣

國民黨立院黨團今（15日）說得明白，直言「不要妄想在野黨會提倒閣」，因為換掉一個行政院長卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰。（圖／國民黨團提供）

在野修正《財劃法》，行政院提出覆議遭封殺後，府院高層拍板定調「不副署、不公布」，引發藍白不滿。針對民進黨立委建議，立法院可依照憲法授予權力提出倒閣，國民黨立院黨團今（15日）說得明白，直言「不要妄想在野黨會提倒閣」，因為換掉一個行政院長卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰。

國民黨立院黨團書記長羅智強今說，按照《憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立院三讀通過法律案可提覆議，但否決後就「應」接受，沒有「抗議」或「不執行」的選項。他呼籲，總統賴清德不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，若想把自己變成「賴錫悅」，台灣人民不會接受的。

國民黨立委吳宗憲也說，台灣在民進黨執政下已變成超級總統制，畢竟任命行政院長不用立法院同意，倒閣只是讓賴清德乘機換掉另一個執行他意志的人而已。在民進黨的眼裡，法律是拿來玩弄、利用，不喜歡就拒用，這種無賴的玩法，並非追求真正的民主。

國民黨立委李彥秀批，民進黨提出不副署的目的，一是讓卓榮泰當自殺炸彈客，逼迫在野黨解散國會、重新改選。二是換掉卓榮泰之後，賴清德總統可以換上更聽話的人當行政院長，繼續毀憲亂政，繼續當個有權無責的大總統。

國民黨立委洪孟楷表示，國民黨團全力支持立法院長韓國瑜不參加今天總統府的茶敘，請賴清德不要再想拉韓國瑜背書。他也同時敬告民進黨，不要妄想在野黨會提倒閣，換下一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，「要提倒閣，請民進黨自己玩，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒」。

國民黨立委葉元之強調，台灣不是內閣制，倒閣解決不了憲政僵局，只會製造社會成本，造成政局不安。他認為，現在民進黨政府已經是「痞子政府」，經常倒果為因、為所欲為，嚴重侵害民主法治基本信仰，讓台灣民主倒退30年，走向獨裁專制。



