政院不副署《財劃法》 許淑華喊話卓榮泰：勿影響地方施政

南投縣長許淑華希望行政院長卓榮泰與立法院多溝通。(南投縣政府提供)

南投縣長許淑華表示，南投縣政府原本規劃在今年清償債務後，利用增加財源推動社會福利政策及地方建設，但近期卻傳出行政院可能不執行新版《財劃法》再次修正案，讓她擔憂，若中央不執行，將造成地方雙重衝擊，希望行政院長卓榮泰與立法院多溝通，勿因兩院對立，影響地方政府民生建設及福利推動。

依南投縣政府計算，新版《財劃法》通過後，南投縣統籌分配稅款預計增加144億元，扣除中央調整一般性補助款、各部會專案補助，實際淨增加金額不到10億元，仍對地方財政有所助益。南投縣政府原本規劃在今年清償債務後，利用增加的財源，推動65歲以上長者健保費縣府負擔等社會福利政策及地方建設。

廣告 廣告

南投縣長許淑華表示，近期傳出行政院可能不執行新版《財劃法》再次修正案，讓她擔憂，若中央不執行，等同地方原本預期增加一般性補助款的財源無法到位，反因中央先前通知各部會減少補助，導致地方不僅未獲預期資金，還遭扣減原有補助，造成雙重衝擊。

許淑華呼籲，總統賴清德已表達希望院會間進行調節，行政院長卓榮泰也應與立法院多加溝通，現階段國會呈現「朝小野大」態勢，若採取對抗態度，將無助整體預算執行及地方施政，希望中央勿因兩院對立，進而影響地方政府民生建設及福利推動。

許淑華強調，若中央確定不執行新版《財劃法》再次修正案，南投縣政府將盡力調節財政狀況，不會因中央變動而影響對縣民承諾的政策執行。南投縣政府不希望再度舉債，將優先維持施政穩定性，同時也將極力向立法院爭取，確保行政院如實、如期撥補預算給地方，讓地方政府能安心推動建設，造福縣民。





更多《鏡新聞》報導

賴清德發表談話！願赴立院國情報告 挺政院「不副署」財劃法

卓榮泰不副署《財劃法》 小草女神合照薯條酸：可以找麥當勞叔叔

政院不副署 黃國昌提11年前反對馬！揚言再上街：人民發出怒吼