政院不副署《財劃法》 黃國昌批「連蔣中正都不敢」：將上街抗議綠色暴政

藍白推動《財劃法》修正，行政院提出覆議未果後，行政院長卓榮泰今（15日）宣布不副署本次修法。民眾黨主席黃國昌痛批，過去前總統蔣中正在威權時期也不敢直接沒收立法院通過的法律，後續將結合所有看不下去的人站上街頭抗議「綠色暴政」。

民眾黨團今於議場前舉起「莫當台灣民主罪人，請賴清德懸崖勒馬」的字卡，對民進黨發出沉痛呼籲。黃國昌說，台灣民主憲政已經走到歷史的關鍵時刻，賴清德總統所領導的行政權，即將架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身。

黃國昌批，賴政府為了與國會多數黨對抗，不惜在中華民國憲政史上首創惡例，將台灣未來的民主憲政推向懸崖。值此憲政體系面臨空前挑戰之際，嚴正要求賴清德懸崖勒馬，不可為一己一黨之利益，摧毀權力分立制度，讓憲法變成廢紙一張。

黃國昌說，行政院覆議失敗後，不但不接受立法院的決議，還要惡意挪用憲法上本來是制衡總統權力的副署權，張冠李戴，沒收立法院的法案。

他認為，行政院院長和總統聯手以「不副署」、「不公布」的方式，推翻國會依法三讀通過的法律，是對民主制度最嚴重的踐踏。即便是威權時期，蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。

黃國昌感嘆，這卻發生在代表民進黨的少數總統身上，不僅是對國會權力最蠻橫的踐踏，更是對人民意志最赤裸裸的蔑視。

媒體詢問，後續的反制作為，是否指可能上街頭抗議？黃國昌表示「沒錯」，並強調台灣的民主憲政，是全體人民的民主憲政，不是任何一個政黨的民主憲政；當賴清德帶頭 毀憲亂政，獨裁成為事實之時，就是人民發出怒吼、站出來的時候。

黃國昌強調，民眾黨會結合所有看不下去賴清德專制獨裁、稱皇稱帝、在台灣搞實質戒嚴的力量，大家一起共同站出來，對抗賴清德的「綠色暴政」。



