政院不副署！賴總統批示《財劃法》修法：破壞財政永續

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

行政院長卓榮泰今(12/15)召開記者會，表示行政院將不會副署11/14立法院通過《財劃法》修法。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德也批示，《財劃法》修法破壞財政永續，總統府也接續行政院加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場，賴總統也同時箋函五院院長。

總統賴清德，資料照，總統府提供

郭雅慧說明，總統批示內容如下：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已聲請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

郭雅慧同時說明，卓榮泰加註意見為：「依《憲法》第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院長副署。而在《憲法》上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正《財劃法》，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護《憲法》賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對《憲法》之忠誠。」

郭雅慧補充，立法院在今年11/14三讀通過修正《財劃法》，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12/5投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。

